Naiste käsipalli karikavõistlustel lõppeb põhiturniir

Enne põhiturniiri lõppu juhib Aruküla/Mistra turniiri täiseduga. Neile järgneb Reval-Sport Mella kahe võiduga ning kuigi punktide poolest ollakse kolmandal kohal paikneva HC Tabasalu/Audentesega võrdsed, siis viimati mainitu neist enam ettepoole tõusta ei saa. Tabasalu matšid on mängitud ning omavahelises kohtumises kaotati Mellale. Neljandana paikneb SK Tapa/Tapa VSK ning viimasel pulgal aseteseb Reval-Sport/Kopli.

Aruküla/Mistra läheb Tapa vastu võidumõtetega

Eelmisel hooajal karikavõitjaks tulnud Mistra on ka sel hooajal alustanud võimsalt, kui kolmes kohtumises on vastased alistatud keskmiselt üheksa väravaga. Septembris naiste sekka naasnud Tapa sai võidurõõmu nautida Kopli vastu, kuid teistes matšides on kaotust tunnistatud. Mõlemal võistkonnal on välja kujunenud selged liidrid, kui resultatiivsustabeli tipust leiame kaks nendesse tiimidesse kuuluvat naist. Karina Kuul, kes on Tapa eest visanud 29 väravat juhib tabelit. Aruküla esindaja Maarja Treiman on kohe tema järel 28 tabamusega.

"Läheme mängule võidumõtetega. Oleme pikema pausi ajal pannud trennis rõhku kiirusele ja kokkumängule, tahame lihvida oma esitused selliseks, et teeksime võimalikult vähe praaki. Finaalturniiriks valmistume veel eraldi Leedu turniiril ning saame kolmapäeval rahus keskenduda käesolevale kohtumisele," kommenteeris Maarja Treiman. "Mängude vahe on olnud pikk ja oleme selle ajal üritanud koostööd parandada ning detaile paika saada. Eks me anname endast parima, kuid põhieesmärk on siiski valmistuda juba finaalturniiri kohtumiseks Tabasaluga," vastas SK Tapa mängija Marjette-Maie Müntser.

Reval-Sport/Mella üritab detaile paika lihvida

Eelmisel aastal Eesti meistriks tulnud Mella on sel hooajal pidanud vaid Aruküla paremust tunnistama, kuid ülejäänud kaks vastast on alistatud suure ülekaaluga. Karikavõistluste noorim tiim, septembris naiste seas debüüdi teinud Kopli ei ole suutnud oma punktiarvet avada. Mella liidriks on kujunenud Anastasija Bušina, kes jagab Treimaniga resultatiivsustabelis teist kohta. Kopli vankrit on vedanud põhiliselt kaks naist, Angelina Samoilova ja alles 16-aastane Alina Simatševa, kes on tabanud vastavalt 19 ja 17 korral.

"Meid ootab kolmapäeval ees tõsine lahing. Tüdrukud on siiski omandanud karikavõistlustel osalemisega palju kogemusi. Vastased on meile tuttavad, kuna samade naistega korduvalt lahinguid pidanud. Üritame viimased mängus oma liikumisi läbi teha, et valmistuda nii juba detsembris algavaks naiste meistrisarjaks," kommenteeris Kopli treener Jelizaveta Petrunina. "Loomulikult läheme meie igat mängu võitma. Valmistume selleks, et näidata kaitses head koostööd ning selle pealt kiirrünnakuid joosta. Meil on veel vaja paika saada mõningad väiksed detailid, mis mängus kasutatakse," lõpetas Mella treener Ella Kungurtseva.