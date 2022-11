Eesti võitis kreeka-rooma maadluse maavõistluses Leedut

Eesti eest astusid matile Mario Mägisalu, Helary Mägisalu, Artur Jeremejev, Remo Ojaste, Robert Mihtarjan, Raido Liitmäe ja Eerik Pank.

Leedut esindasid Vilius Adomaitis, Adomas Grigaliunas, Richardas Ivanovas, Rokas Cepauskas, Karolis Pociunas, Arsenas Stankevicius, Damian Matveiko ja Pijus Baldysius.

Kaalukategooriates 60, 63, 72 ja 82 kg võidutsesid leedukad, Eestile tulid matšivõidud 67, 77, 87 ja 130 kg kategooriates. Kuna nii Eesti kui ka Leedu said võrdselt neli matšivõitu, siis võitja selgitamiseks liideti kokku kvalfikatsioonipunktid ning napp 18:17 võit jäi Eestile.

Matšide käik:

-60 kg Mario Mägisalu vs Vilius Adomaitis 1:9 ülekaalukas punktivõit (kvalifikatsioonipunktid 1:4)

-63 kg Helary Mägisalu vs Adomas Grigaliunas 4:11 punktivõit (kvalifiktsioonipunktid 1:3)

-67 kg Artur Jeremejev vs Richardas Ivanovas 7:4 punktivõit (kvalifiktsioonipunktid 3:1)

-72 kg Remo Ojaste vs Rokas Cepauskas 0:9 ülekaalukas punktivõit (kvalifiktsioonipunktid 0:4)

-77 kg Robert Mhitarjan vs Karolis Pociunas 9:0 ülekaalukas punktivõit (kvalifiktsioonipunktid 4:0)

-82 kg sai loobumisvõidu leedulane Arsenas Stankevicius (kvalifiktsioonipunktid 0:5)

-87 kg Raido Liitmäe vs Damian Matveiko 9:0 ülekaalukas punktivõit (kvalifiktsioonipunktid 4:0)

-130 kg Eerik Pank vs Pijus Baldysius seljavõit Pangale seisuga 6:6 (kvalifiktsioonipunktid 5:0)