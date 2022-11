Rikberg Lõuna-Eesti duellist: Võrul on piisavalt kvaliteeti, et kõigiga mängida

Nädalavahetusele läheb liidrina vastu Tartu Bigbank (18 p), kes sai hiljuti liidrite duellis Selver/TalTechi üle 3:2 võidu. Tallinna klubil on teisena 15 ja Võru Barrusel kolmandana 11 punkti. Pärnu on kolme punktiga viimasel kohal.

Võru Barruse jaoks on kodupubliku ees mängimine äärmiselt oluline, tõdeb peatreener Oliver Lüütsepp. "See on meile alati esimene eesmärk, et kodus näidata võitluslikku võrkpalli. Tartu on muutunud stabiilsemaks ja olnud heas hoos. Lihtne pole, aga tahame hambaid näidata, et meil tekiksid mingisugused võimalused," sõnas Lüütspep, kes peab veel hakkama saama vigastatud Devin Põllusteta. "Pärnu vastu hüppeliigast vigastanud Robin Kahu on aga taas olemas. Seega seis võiks olla parem, aga saame hakkama."

Reedel peab Võru klubi oma esimese mängu Aadu Luukase karikavõistlustel, kus kohtutakse veerandfinaalis Viljandi Võrkpalliklubiga. "See on klubile väga tähtis kohtumine ja selles mängus on meil küll võidukohustus ning tahame kindlasti edukad olla. Hetkel keskendumegi sellele mängule ning alles seejärel võtame fookusesse Tartu," lisas peatreener.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg loodab mängida rohkearvulise publiku ees. "Võrul on piisavalt kvaliteeti, et kõigiga mängida, samas meie või Selver/TalTechiga võrreldes on nad ebastabiilsemad. Eelmises kohtumises tegid mõlemad ameeriklased (sidemängija Garrett Zolg ja nurgaründaja Matthew Slivinski) väga hea esituse, neist sõltub ka laupäeval päris palju. Kindlasti on Võrus ka palju publikut, mis neile meeldib ja tuge annab, aga samas meeldib ka mulle publiku ees mängida," rääkis Rikberg, kes peab lähiajal hakkama saama tihedama graafikuga.

"Õnneks täitis eilne karikamäng Maaülikooliga oma eesmärgi, sest saime seal lustida, vahetasime positsioonidega ja noored said mänguaega ja mõned mehed puhata. Aga juba esmaspäeval sõidame euromängule Slovakkiasse ja lähiajal peame arvestama korraliku tempoga. Aga eks fookus on veidi rohkem juba uuel nädalal ja püüame mõistlikult majandada ses osas," lisas juhendaja.

Pärnu VK võõrustab laupäeval kell 19.00 Jekabpilsi Lušit ja pühapäeval kell 17.00 Daugavpilsi Ülikool/Ezerzemet. Peatreener Toomas Jasmin püüab jätkuvalt meeskonda käima saada, et punase laterna rollist pääseda.

"Jekabpilsi suutsime võõrsil üllatada, tahaks seda korrata. Aga jätkuvalt on raske ennustada, kuidas asjad mängus võiksid jooksma saada, sest meid kimbutab ikka suur ebastabiilsus," sõnas juhendaja. "Eks ma pean treenerina ka palju psühholoogi rollis olema, peab rohkem selgitama ja mängijatega rääkima. Aga seegi on osa treeneri tööst, tuleb kannatlik olla ja küll asjad ka paremaks hakkavad minema."

Selver/TalTech mängib laupäeval kell 19.30 Daugavpilsiga ja pühapäeval kell 17.00 Jekabpilsiga. Tallinna klubi juhendaja Andres Toobal peab mõnda aega hakkama saama ilma ühe liidri Oliver Oravata, kes vigastas viimases mängus hüppeliigest. "Temaga on seis hapu, hetkel ootab ta, et saaks MRT aja ja siis selgub täpsem seis, aga teda ei ole ilmselt pikemaks ajaks," kommenteeris Toobal.

"Viimasest 2:3 kaotusest oleme üle saanud, eks mehed mõistsid mõni päev hiljem samuti, et pigem oli see Tartu vastu võidetud punkt. Tulime pärast ühe liidri kaotust raskest seisust välja ja noor Tristan Täht hoidis oma asjad ilusti korras. Muidugi on Oravat asendada raske, aga selline see olukord hetkel on, usun, et seetõttu suudavad mehed end rohkem kokku võtta."

Läti klubide vastu ootab tõsine võitlus, usub juhendaja. "Saab näha, kuidas Daugavpils pikalt reisilt tuleb, see pole kõige mugavam. Nende koosseis on samuti üsna õhuke ja palju vangerdamisruumi neil pole, kui põhimehed peaks ebaõnnestuma. Jekabpils tundus eelmises omavahelises mängus mitte väga hea, ent samas alistasid nad RTU 3:0 ja see tähendab, et ju on nende mäng ebastabiilne. Midagi lihtsat ees ei oota ja peame uue olukorraga harjuma," lisas Toobal.

Kõik kohtumised on nähtavad Postimehe vahendusel.