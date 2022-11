Quintana kaebus Tour de France'i diskvalifitseerimise osas lükati tagasi

Colombia rattur andis vereproovi võistluse ajal 8. ja 13. juulil ning mõlemast tuli välja, et Quintana on kasutanud tramadooli. Hetkel ei kuulu see valuvaigisti veel maailma antidopingu agentuuri (WADA) keelatud ainete nimekirja, kuid ohutuse tagamiseks lisas UCI selle enda omasse. WADA nimistusse hakkab tramadool kuuluma 2024. aastast. Seepärast ei saanud Quintana võistluskeeldu, küll aga tohtis UCI tühistada tema Tour de France'i tulemuse, kirjutab Eesti Jalgratturite Liit.

"Paneel arutas, et UCI tegi otsuse pigem meditsiinilistel põhjustel ning kuulus seepärast tema pädevusse ja jurisdiktsiooni alla," avaldas CAS. "Jätame kaebuse rahuldamata ning vaidlustatud otsus jääb kehtima."

UCI lisas tramadooli keelatud ainete nimekirja 2019. aastal ning Quintana on esimene, kes sellest hetkest aine kasutamisega vahele jäi. Tramadool on valuvaigisti, mille kõrvalnähtusteks võivad olla iiveldus, unisus ja keskendumisvõime kadu. Uuringud on näidanud, et ratturite seas muutus tramadooli kasutamine järjest suuremaks ning seepärast otsustas UCI rakendada ettevaatusabinõu, et vältida sellest põhjustatud kukkumiste hulka.

Peale Tour de France'i on Quintana osalenud vaid maailmameistrivõistlustel. Vahetult enne tramadooli kasutamise väljatulemist teatas Arkea-Samsic, et sõlmis Quintanaga kolmeaastase lepingu, kuid colombialane ise avaldas, et lahkus meeskonnast eelmisel kuul. CAS-i uudis ei tule mõistagi kasuks Quintanale tiimi leidmisel järgmiseks aastaks.