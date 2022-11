Järgmisel aastal algab naiste Rahvuste liiga

Uuel turniiril jaotatakse riigid kolme tasandisse ja naiskonnad mängivad kolme- või neljaliikmelistes gruppides.

Iga nelja A-liiga grupi kaks paremat koondist ehk kokku kaheksa naiskonda, kvalifitseeruvad automaatselt EM-ile. Ülejäänud seitse kohta otsustatakse B- ja C-liiga naiskondade vahel toimuvate play-off'ide kaudu. Parimad naiskonnad B- ja C-liigast tõusevad ülespoole. A- ja B-liiga halvimad langevad madalamasse liigasse.

UEFA käivitas meeste Rahvuste liiga 2018. aastal.

"Uuendatud formaadi eesmärk on luua konkurentsivõimelisem keskkond suurema spordi- ja ärihuviga," seisis UEFA avalduses.

Selline otsus võeti vastu pärast edukat naiste jalgpalli EM-i, kus turniiri võitis võõrustaja Inglismaa ning püstitati ka publiku ja televaatajate rekordeid.

"Ütlesin sel suvel, et jätkame investeerimist naiste jalgpalli ja seda me olemegi teinud. Ajaloolise naiste jalgpalli EM-finaalturniiri järel on aeg arendada naiste jalgpalli veelgi edasi," ütles UEFA president Aleksander Ceferin.