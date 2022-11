Klavani jaoks on hooaeg lõppenud

Paide Linnameeskonna peatreener Karel Voolaid rääkis klubi kodulehele antud intervjuus, et keskkaitsja Ragnar Klavani hooaeg on läbi saanud.

37-aastane Klavan kuulus Paide koosseisu viimati septembri alguses toimunud liigamängus Kalju vastu. "Raku tegi meiega vigastuse kiuste täismahus kaasa olulise ja eduka eurosuve ning selle järel ka hilissuvised-varasügisesed tippmängud Premium liigas, ehkki need viimased juba läbi valu ja rohtude peal. Pärast neid mänge oli selge, et peame talle rahu andma ja nii sai ka talitatud," rääkis Voolaid neljapäeval klubi kodulehele.

"Hilissügiseste mängude faasi jõudes ehk praegust seeriat Levadia, Flora ja Kalju vastu mängima asudes oli selge, et Ragnariga me arvestada ei saa: ta on viimasest mängust septembri alguses kuni tänase päevani treeningutelt kõrval olnud ja tema praegu mängima toomine oleks seotud riskiga. Sellest saab aru iga vähegi jalgpalli tundev inimene. Sestap sai hiljuti Ragnariga koos vastu võetud otsus, et väljakule ta sel hooajal enam ei tule," tõdes Paide juhendaja.

"Tänulikud talle peame olema sellest hoolimata. Ta on andnud endast kõik, aidanud meil võita meie esimese karika, mänginud olulist rolli euroedus ja ka Premium liigas müdistanud," lisas Voolaid.

Paidel seisavad Premium liigas ees kaks olulist mängu. Praegu ollakse 61 punktiga neljandal kohal, nende ees oleval Nõmme Kaljul on üks punkt enam ja liiga eelviimases voorus kohtutakse just Kaljuga. Kolmandal kohal lõpetaja pääseb Euroopa konverentsiliiga kvalifikatsioonimängudele. Hooaja lõpetab Paide jaoks võõrsilmäng Tammeka vastu.