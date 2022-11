Djokovicil ja Alcarazil ei tekkinud probleeme, Simoni karjäär lõppes

37-aastane prantslane alistas Pariisis esimeses ringis endise esireketi Andy Murray ning sai teises ringis jagu ka üheksanda asetusega ameeriklasest Taylor Fritzist, kuid neljapäeval vastu tulnud maailma kaheksas reket Felix Auger-Aliassime osutus ATP edetabelis 188. kohal olevale Simonile liiga tugevaks pähkliks: Kanada esinumber võttis 6:1, 6:3 võidu tund ja 34 minutit kestnud mängu järel.

"Tunnen end lihtsalt nii õnnelikuna, et sain olla tennisemängija," rääkis Simon pärast kaotust. "Tennis on väga huvitav mäng, nii füüsiliselt, tehniliselt kui vaimselt. Armastan seda sporti tõesti nii väga ja seepärast mängisin ka nii kaua. Arvan, et kõik mängijad, kes jätkavad veel 35-, 36-, 37- või ka 40-aastasena armastavad seda mängu tõeliselt."

Simon võitis 20 aastat kestnud karjääri jooksul 14 ATP tiitlit ja kerkis 2009. aasta jaanuaris maailma edetabelis kuuendaks, slämmiturniiridel jäi tema parimaks kaheksa parema sekka jõudmine 2009. aasta Austraalia lahtistel ja kuus aastat hiljem Wimbledonis.

Maailma esireket Carlos Alcaraz vajas Pariisis veerandfinaali pääsemiseks tundi ja 13 minutit, kui ta alistas 6:1, 6:3 Grigor Dimitrovi (ATP 28.). Kiirelt sai hakkama ka endine esireket Novak Djokovic (ATP 7.), kes oli 6:4, 6:1 üle venelasest Karen Hatšanovist (ATP 19.).

Veerandfinaalis kohtub Alcaraz taanlase Holger Runega, Djokovici vastaseks on itaallane Lorenzo Musetti.