Kääriku ja Tehvandi said ametlikult Team Estonia treeningkeskusteks

Team Estonia treeningkeskuses korraldatakse EOK tippspordiprogrammi Team Estonia kuuluvate liikmete laagreid erinevatel aladel nagu tennis, korvpall, judo, kergejõustik, sulgpall, ujumine, võimlemine, vehklemine, jalgpall ja võrkpall, triatlon. Üldiselt on keskuses esitatud erinevatel aegadel kõik spordialad nii saalialadena kui ka välitegevustega.

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul on Team Estonia treeningkeskuse nimetuse omamine väärt tunnustus. "Oma riigis on maailmatasemel treeningkeskuse olemasolu hädavajalik. Järjest enam on Team Estonia sportlased kasutanud treeningbaasina just Kääriku maailmatasemel tingimusi ning võistelnud samaväärsel tasemel spordikeskuses Tehvandil. Ka välismaalased kiidavad meie spordibaase ning mul on väga hea meel nende tunnustust jagada," ütles Sõõrumaa.

Team Estonia on 2019. aastal loodud Eesti tippspordi toetamise süsteem, mis pakub sportlasele kvaliteetseid tugiteenuseid ning konkurentsivõimelise ettevalmistuse tiitlivõistlusteks. Team Estonia eesmärk on olümpiamängudel ja teistel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medalite võitmine.