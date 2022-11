Maailmameister Pique lõpetab järgmisel nädalal karjääri

35-aastane Pique andis neljapäeval teada, et peab Barcelona eest viimase kodumängu sel laupäeval, kui Camp Noul võõrustatakse Almeriat. Pique karjäär lõppeb 8. novembril pärast võõrsilmängu Osasuna vastu, pärast mida läheb Hispaania kõrgliiga ligi kahekuulisele pausile.

"Jalgpall on mulle andnud kõik, Barcelona on mulle andnud kõik, fännid on mulle andnud kõik. Nüüd, kui mu lapsepõlveunistused on täitunud, on aeg see peatükk lõpetada. Olen alati öelnud, et pärast Barcelonat ei ole enam ühtki meeskonda ja nii see on: laupäeval pean oma viimase mängu Camp Noul. Pärast seda saab minust iga teinegi fänn," sõnas Pique sotsiaalmeediasse postitatud videos.

Barcelonas sündinud Pique liitus 17-aastasena Manchester Unitediga, enne kui naasis lapsepõlveklubisse 2008. aastal. FC Barcelona eest on ta väljakul käinud 615 ametlikus kohtumises, meeskonnaga kroonitud kaheksakordseks Hispaania meistriks ning kolmekordseks Meistrite liiga võitjaks.

Hispaania koondise eest tegi Pique debüüdi 2009. aastal ja tuli rahvusmeeskonna koosseisus nii maailma- kui Euroopa meistriks.