Naiste jalgpallikoondise peatreenerid osalesid rahvusvahelisel konverentsil

Eesti delegatsiooni eesotsas oli UEFA naiste jalgpalli komisjoni juht ja EJLi peasekretär Anne Rei. Lisaks osalesid konverentsil naiste koondise peatreenerid Sirje Roops ja Anastassia Morkovkina ning jalgpalliliidu tehniline direktor Janno Kivisild.

Ettekannete ja vestlusringidega heideti pilk suvel Inglismaal toimunud naiste EM-finaalturniirile, mis purustas erinevaid rekordeid. Vaatluse alla tuli turniiri tehniline raport ning ühtlasi räägiti võimalikest arengusuundadest ja pärandist, mille edukas suuturniir endast maha võiks jätta.

Naiste koondise peatreeneri Sirje Roopsi sõnul nähtus tehnilisest raportist, et naiste jalgpall on teinud suure sammu edasi. "Naiste jalgpall on muutunud kiiremaks ning üleminekute osakaal on suurenenud. Vähem on näha kaitsest lähtuvat mängu. Kinnitust sai ka, et naiste jalgpall on muutunud atraktiivsemaks tänu sellele, et võistkonnad valdavad rohkem palli ning seda on pealtvaatajal põnev vaadata. Ka väravavahtide sportlik tase on paranenud: väravaid, kus pall löödi lati alla või väravavaht tegi prohmakaid, oli väga vähe," rääkis Roops

"Üldiselt võib öelda, et naiste jalgpall on teinud suure sammu edasi ja seda nii mängijate kui treenerite poolt vaadatuna. Treenerid on taktikaliselt tugevamad ning mängijad on tehniliselt ja füüsiliselt võimekamad. Usun, et juba ukse taga oleval MM-il näeme, et tase on veelgi paranenud," lisas Roops.

Konverentsi peeti neljandat korda, kui 2009. ja 2013. aastal toimus see Nyonis ning 2017. aastal Hollandis, kus leidis aset ka tollane finaalturniir. Sel korral kogunesid 54 liikmesriigi esindajad Inglismaa jalgpalliliidu treeningkeskuses St George's Parkis