Jalgpalli aastalõputurniir naaseb kaheaastaselt pausilt

Viimati 2019. aastal peetud turniir jäi nii mullu kui ka 2020. aastal ära seoses koroonaviiruse levikuga. "Meil on hea meel, et jalgpallipere saab üle pika aja taas kokku juba traditsiooniks saanud turniiril. Ligi kahe nädala jooksul ootame Kalevi spordihalli üle 3000 mängija, et lõppenud hooajale punkt panna ja uuele hoog sisse lükata," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.

Võrreldes tavapärase süsteemiga on pikal turniiril sel korral rohkem puhkepäevi, kui 23.–26. detsembrini on mängudest paus. Turniiri lõpetab 30. detsembril Premium liiga ja esiliiga ühine turniir.

Võistluste toimumiseks paigaldab jalgpalliliit Kalevi spordihalli põrandale spetsiaalselt turniiriks mõeldud kunstmurukatte, mis loob hallis välitingimustes mängitavale jalgpallile võimalikult sarnased tingimused. Seetõttu nimetatakse võistlust minijalgpalliks.

Turniiripassid tulevad lähiajal müüki Piletilevisse. Tulemustel saab reaalajas silma peal hoida aadressil turniir.ee.

Esialgne ajakava:

Neljapäev, 15. detsember

kell 8.00 – 15.00 Maakoolide turniir

kell 15.00 – 22.00 Coolbet rahvaliiga A-tasandi turniir

Reede, 16. detsember

kell 9.00 – 15.00 Poiste U13 vanuseklassi turniir

kell 15.00 – 22.00 Poiste U19 Eliitliiga turniir

Laupäev, 17. detsember

kell 8.00 – 15.00 Naiste rahvaliiga turniir

kell 15.00 – 22.30 Fännide turniir

Pühapäev, 18. detsember

kell 8.30 – 15.00 Seenioride turniir

Esmaspäev, 19. detsember

kell 8.00 – 15.00 Poiste U14 vanuseklassi turniir

kell 15.00 – 22.30 III liiga 3. turniir

Teisipäev, 20. detsember

kell 8.00 – 15.00 Poiste U15 vanuseklassi turniir

kell 15.00 – 22.30 III liiga 2. turniir

Kolmapäev, 21. detsember

kell 8.00 – 15.00 Poiste U16 vanuseklassi turniir

kell 15.00 – 22.00 III liiga 1. turniir

Neljapäev, 22. detsember

kell 9.00 – 15.00 Poiste U17 Eliitliiga II turniir

kell 15.00 – 22.30 Poiste U17 Eliitliiga I turniir

Teisipäev, 27. detsember

kell 8.00 – 15.00 Tüdrukute U14 vanuseklassi turniir

kell 15.00 – 22.30 Teise liiga 2. turniir

Kolmapäev, 28. detsember

kell 8.00 – 15.00 Tüdrukute U17 vanuseklassi turniir

kell 15.00 – 22.30 Esiliiga B ja Teise liiga turniir

Neljapäev, 29. detsember

kell 8.00 – 15.00 Naiste Esiliiga turniir

kell 15.00 – 22.30 Naiste Meistriliiga turniir

Reede, 30. detsember

kell 8.00 – 13.00 Ettevõtete turniir

kell 15.00 – 22.00 Premium liiga ja Esiliiga turniir