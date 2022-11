Kahekordne Euroopa meister Kuldkepp liitub Belgia amatöörtiimiga

"Üks minu suur unistus sõita tugevas naiste rattaklubis on täitunud," rõõmustas Kuldkepp. "Hetkel on paigas võistluseelsed ühistreeningud Belgias ja esimene talvine treeninglaager Prantsusmaal. Naiskonna võistluskalender on veel koostamisel."

Bingoal Pauwels Sauces WB on eestlastele tuttav tiim, sest nende meeste profitiimis sõitis tänavu Karl Patrick Lauk, kes jätkab ka järgmisel aastal. Lisaks on Bingoal Pauwels Sauces WB-l UCI järelkasvumeeskond, pararatturite ja naisjuunioride tiim.

Tänavu sõitis Bingoal Pauwels Sauces WB naiskonnas 31 ratturit, nende seas 2020. aastal Soome eliitnaiste meistriks nii tempo- kui grupisõidus kroonitud Minna-Maria Kangas.