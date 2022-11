Nadal piirdus Mastersil ühe mänguga

Nadali esimene serv töötas paremini (68% vs 57%), aga Paul teenis esimeselt servilt 78 ja teiselt 47 protsenti punkte, Nadalil olid vastavad näitajad 67 ja 38 protsenti. Kogupunktidega jäi ameeriklane peale 99:88.

"See on ilmselt mu karjääri parim võit," sõnas Paul pärast matši. "Ma olin vastasseisu eel mõistagi väga põnevil, sest alati on huvitav mängida kellegiga suurest kolmikust. Mängisin temaga alles teist korda, kuid olin esimesesl korral väga närvis."

"Veider - sedapuhku ma polnud eriti närvis. Olin enne mängu ja väljakule sammudes üsna rahulik. Ma arvan, et see mängis oma rolli. Mängisin üsna hästi. Ta sai esimese seti kätte, aga mul on tunne, et mängisin algusest peale üsna hästi."

Avaringis vaba olnud Nadal pole Pariisi Mastersit kunagi võitnud. Vaid korra - 2007. aastal - on ta jõudnud finaali, kus pidi tunnistama argentiinlase David Nalbandiani paremust.

Tänavusel turniiril on lisaks talle kõrgematest asetustest langenud konkurentsist ka neljanda paigutusega venelane Daniil Medvedev. Küll aga jätkavad näiteks hispaanlane Carlos Alcaraz, norralane Casper Ruud, kreeklane Stefanos Tsitsipas ja endine maailma esireket Novak Djokovic.