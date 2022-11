Tapa ja Kehra pakkusid taas põnevusmängu

HC Kehra Horizon Pulp&Paper-il ja SK Tapa/N.R Energy-l on käsil korralik mängude seeria, kui mõne nädala jooksul kohtutakse kolmel korral. Esimene omavaheline mäng oli lõppenud kehralaste üheväravalise ülekaaluga. Kolmapäeval suutsid aga lääne-virulased alguses kaitse ja Mikola Naumi tõrjete abil kerge initsiatiivi haarata ning Rail Ageni viis nad 11. minutil kiirrünnakust 7:3 ette. Seejärel aga teenisid külalised mitmeid kaheminutilisi karistusi ning andsid sellega võimaluse kodupubliku ees mängivale tiimile järgi tulla.

Kui kaks minutit enne perioodi lõppu juhtis Tapa veel kahega, siis tundus, et mõtetes liiguti liiga vara garderoobi ja Kehra rebis kolmeväravalise lõpuspurdiga end 14:13 peale. Teisel poolajal alustati mõlemalt poolt ohtrate eemaldamisega, kuid oma ülekaalu liiga suurelt enda kasuks ei suutnud kumbki tiim kallutada. Väravaid visati võrdselt kuni Alvar Soikka suutis 43. minutil Kehra 20:18 ette viia. Kuigi võõrustajate poolelt suutis Tanel Vilks külma rahuga seitsme meetri viskeid realiseerida, siis viis Ilja Kosmirak siiski kümme minutit enne lõppu Tapa ühega peale.

Viimased minutid möödusid närvilises, kuid põnevas õhkkonnas. Kaspar Lees realiseeris karistusviske ning Tapa juhtis ühega, vaid hetk hiljem oli seis Mamporia värava järel taas vastupidine, 27:26 Kehra kasuks. Siis skoorisid taas Oolup ja uuesti Lees ning külalised võtsid minimaalse edu tagasi. 20 sekundit enne lõppu tegi Ilja Kosmirak lõppseisuks 29:27 ning SK Tapa viis punktid Lääne-Virumaale. Horizon Pulp&Paperi resultatiivseimad olid Vilks kaheksa ning Mamporia kuue tabamusega. N.R Energy poolt viskas Lees 9 ja Rail Ageni 6 väravat.

"Suutsime kohtumise alguses küll vahe sisse teha, kuid mingites episoodides tundub, et meile sobib paremini see tagaajaja roll ning tänagi me oma edu hoida ei suutnud. Esimese poolaja lõpus tegime lihtsaid vigu ning lasime vastased mängu tagasi. Olime hädas David Mamporia ja vastaste joone pidurdamisega, kuid üldpilt oli siiski juba parem kui karikavõistlustel. Kaspar Lees oli meil liidri eest väljas ning saime tänast kasutada peaproovina järgmisel nädalal aset leidva esimese hooaja poole tähtsaima mängu jaoks. Õnneks saame karikavõistluste korduskohtumise pidada kodupubliku ees," olid SK Tapa ääremängija Rail Ageni esimesed mõtted.

Kalevi Spordihallis sai vastaspinkidel näha juhendamas isa-poja duot, kui HC Tallinna treeneriks oli Risto Lepp ja Mistra pingil seisis tema isa Jüri Lepp. Külalised haarasid mängu alguses ohjad oma kätte ja 10. minutil viis Rauno Aus nad 5:1 ette. Kohtumise initsiatiiv püsis kindlalt Mistra poolel ning 25. minutiks oli võõrustajate loots juba pidanud ära kasutama kaks time-out'i. HC Tallinn küll vähendas veel esimesel poolajal korra vahet, kuid garderoobi mindi siiski Sander-Sven Annula värava järel seisult 18:8. Kusjuures Mistra poolelt oli skoorinud rohkem mängijaid, kui HC Tallinnal oli protokollis kokku - 11.

HC Tallinn võitles teisel poolajal õhukese koosseisuga kõvasti ning samm-sammult astuti vastastele lähemale. Ühel hetkel tegi Mistra ohtralt vahetusi ning suures eduseisus võidi arvata, et mäng on mängitud, kuid vastased sellega nõus ei olnud. 55. minutil juhtis HC Tallinn teist perioodi 17:10 ja vahe oli kahandatud vaid kahele. Vladyslav Naumenko tõi külaliste poolt siiski seisuks 28:25 ning nende esimesel poolajal kätte võidetud edu oli täna piisav ja lõppseisuks jäi tabloole 30:27.

HC Tallinna poolt oli resultatiivseim Markus Oliver Mädo kümne tabamusega. Mistra kasuks viskas Naumenko viis väravat. "Alustasime mängu hästi ja suutsime suure edu kätte võidelda. Rünnak ja kaitse mõlemad toimisid ning saime lihtsaid väravaid. Teisel poolajal aga tegime palju praaki ning ükski mänguelement enam välja ei tulnud. Peab ütlema, et vähemalt saime kehva esitusega kaks punkti kätte," analüüsis Mistra mängija Marko Slastinovski matši järel.

Kui kõik võistkonnad on omavahel kohtunud, juhib Eesti meistrivõistlusi täiseduga Põlva Serviti, neile järgneb Mistra, kellel on viiest mängust kirjas kaheksa punkti. Kolmandal kohal oleval Tapal on kolm võitu ja seejärel on Viljandi HC nelja punktiga. Kehra on kogunud ühe võidu ning HC Tallinn asetseb kuuendana nulli peal. Võistkonnad jätkavad nüüd karikavõistlustega, kui pühapäeval alustavad veerandfinaalidega Mistra ja Viljandi HC ning kõik finaalturniirile pääsejad selguvad 9. novembril.