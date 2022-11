FA karikamängus ikoonilise värava löönud Ronnie Radford suri 79-aastaselt

Radford lõi 1972. aastal FA karikamängus Hereford Unitedi eest 27 meetrilt värava, mis tõi meeskonnale 2:1 võidu Newcastle Unitedi üle. Värava lõi ta Herefordi kodustaadionil Edgar Streetil.

"Ronnie ei ole lihtsalt osa Hereford Unitedist ta on osa jalgpalliajaloost," seisis Herefordi avalduses.

"Hoiame Ronniet alati oma südame lähedal."

Vahetuspinglt mängu sekkunud Ricky George lõi võiduvärava ning Herefordist sai esimene neljandast liigast madalamal mängiv klubi, kes on pärast 1949. aastat kõrgliiga meeskonna alistanud.

Scorer of the one of the most iconic goals in the FA Cup, Ronnie Radford has sadly passed away.



