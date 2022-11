Rootsi suusataja peab arstide eksimuse tõttu MK-sarja avaetapi vahele jätma

"Tulin eelmisel nädalal reisilt koju ja esialgu oli minuga kõik korras. Nädalavahetusel tekkis kõrge palavik ja tugev valu kõhus, mis ulatus pimesooleni. Kui ma haiglasse jõudsin, arvasid arstid, et mul on pimesoolepõletik," selgitas Lundgren väljaandele SVT.

Pärast operatsiooni selgus, et rootslannal oli hoopis põletikuline lümfisõlm, mis oleks paranenud iseenesest. "Ma saan aru, miks nad opereerisid, aga ma olen väga šokeeritud, et see üldse juhtus. Tundsin end abituna, kui sain teada, et mind poleks pidanud opereerima. Treeningud läksid suvel väga hästi, aga nüüd tuli selline jama," lisas Lundgren.

Operatsiooni tõttu peab rootslanna vahele jätma 25.-27. novembrini Soomes Rukas toimuva MK-sarja avaetapi. Lundgren loodab esimese stardi teha detsembri alguses Östersundis peetavatel Skandinaavia karikavõistlustel. "Minu treener rahustas mind, et hooaeg on pikk ja kõikide eesmärkide saavutamiseks on palju aega."

24-aastane Lundgren lõpetas mullu MK-sarja lõppjärjestuses 57. kohal. Tema parim hooaeg pärineb 2020. aastast, kui ta saavutas hooaja kokkuvõttes 27. koha.