Flora pikendas kolme põhimängija lepingut

Kõik kolm pikendasid klubiga ühe aasta võrra lepingut. "Sisuliselt poole hooaja pealt oli selge, et pikendame lepingut. Lõpuks tuli kontrahti allkirjastamine asjade loogilise käiguna," rääkis FC Flora president Pelle Pohlak Delfi Spordile.

"Tegelikult said allkirjad alla juba umbes kuu aega tagasi. Kuna Flora poliitika on selline, et lepingute pikendamisi me automaatselt välja ei hõika, siis seetõttu pole sellest seni juttu olnud," lisas Pohlak.

Vassiljev on Floras mänginud alates 2019. aastast ning on käimasoleval hooajal löönud 29 mänguga 13 väravat ja andnud üheksa väravasöötu. Zenjov liitus Floraga eelmise aasta jaanuaris ning tänavu on ta 28 kohtumisega löönud 10 väravat ja jaganud viis resultatiivset söötu. Kallaste kuulub Flora hingekirja alates 2020. aasta suvest. Äärekaitsjal on sel hooajal kirjas 23 mängu, neli väravat ja kolm väravasöötu.