NHL: liiga parimad jätkavad võidulainel

Jäähokiliigas NHL nautisid läinud öösel võidurõõmu tabeli tippu kuuluvad Boston Bruins, Vegas Golden Knights, New Jersey Devils ja Edmonton Oilers.

Idakonverentsi liider Bruins vajas lisaaega, et alistada Pittsburgh Penguins 6:5 (2:1, 1:4, 2:0, 1:0). Hampus Lindholm viskas võiduvärava poolteist minutit enne lisaaja lõppu. Kuuenda järjestikuse võidu teeninud Bruins on kümne kohtumisega kogunud 18 punkti.

Bruinsile järgnev New Jersey Devils sai neljanda järjestikuse võidu, kui võõral jääl oldi 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) parem Vancouver Canucksist. Võitjate eest tegid skoori Jack Hughes, Jahor Šaranhovic, Dawson Mercer, Michael McLeod ja Nico Hischier. Devils jääb esikohta hoidvast Bruinsist nelja punkti kaugusele.

Läänekonverentsis võttis liidrikohal olev Vegas Golden Knights viienda võidu järjest, kui lisaajal alistati 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) Washington Capitals. Ka selles kohtumises visati otsustav värav poolteist minutit enne lisaaja lõppu, autoriks Shea Theodore. Golden Knightsil on sarnaselt Bruinsile 18 punkti.

Edmonton Oilers pikendas võiduseeria viiele mängule, kui koduväljakul saadi 7:4 (4:1, 1:1, 2:2) jagu Nashville Predatorsist. Evander Kane tegi võitjate eest kübaratriki ning Connor McDavid sai kirja kaks väravat ja kaks resultatiivset söötu. Oilers on 14 punktiga Golden Knightsi järel teisel positsioonil.

Tulemused:

Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 4:3

New York Rangers - Philadelphia Flyers 1:0

Washington Capitals - Vegas Golden Knights 2:3

Minnesota Wild - Montreal Canadiens 4:1

Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 5:6

Chicago Blackhawks - New York Islanders 1:3

Dallas Stars - Los Angeles Kings 5:2

Edmonton Oilers - Nashville Predators 7:4

Calgary Flames - Seattle Kraken 4:5

Arizona Coyotes - Florida Panthers 3:1

Vancouver Canucks - New Jersey Devils 2:5

San Jose Sharks - Anaheim Ducks 5:6