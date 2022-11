Naiste käsipallikoondis pidi Soome paremust tunnistama

Mängu alguses olid eestlased raskuses realiseerimisega ning Soome asus Ellen Voutilaineni väravast 5:1 ette. Siis Eesti küll ärkas ning poolaja keskpaigas viskas Simona Koppel vahe vaid ühe tabamuse peale. Perioodi lõpp aga kuulus taas vastastele ning pidevalt astuti väikeste sammudega eest ära. Enne garderoobi minekut viskas Ella Holopainen võõrustajad juba 17:9 ette.

"Meil oli matši esimestel hetkedel suuri probleeme realiseerimisega, mängisime omad kohad välja, kuid viimast lihvi ei suutnud panna. Eks osa süüd siin tuleb ka enda peal võtta, kuna selgelt oli näha, et meil ei ole lihtsalt piisavalt sellel tasemel mänge olnud," kommenteeris peatreener Taavi Tibar.

Teise poolaja alguses suutsid eestlased kaitse pidama saata ning realiseeriti ka parema protsendiga. Alina Molkova värava järel suutis Eesti kahandada vahe kuue punkti peale. Poolaja lõpp aga kuulus taas Soomele ning lõppseisuks viskas Marjette-Maie Müntser eestlaste poolelt vaadatuna 21:36.

"Teise perioodi alguses püsisime taas paremini põhjanaabrite tempos, kuid mingil hetkel kadus vahetustega rütm ning lõpuks olid vastased meist kindlalt paremad. Ega sellist skoori tablool näha ei tahaks, kuid minu suurem eesmärk oli täna kõigile omad võimalused anda ning näha, kuidas naised sel tasemel hakkama saavad. Oli paremaid ja nõrgemaid esitusi, kuid Simona Koppeli ja Gertu Jõhvika esitusega võin ehk enim täna rahule jääda," jätkas juhendaja.

Eesti koondise resultatiivseimad olid Molkova üheksa, Maarja Treiman nelja ja Simona Koppel kolme väravaga. Vastaste poolel tabasid Ella Holopainen ja Matilda Peitsaro viiel korral.

"Kokkuvõttes oli asju, millega võib rahule jääda, kuid me ei suutnud oma olukordi ära realiseerida. Meie tasemel võistkond peab oma võimalused 100 protsenti ära kasutama ning lootma, et kõvematel vastastel ei ole parim päev. Meil on rohkem koostööd vaja harjutada ning mängukogemust omandada," lõpetas Alina Molkova.

Eesti naiste käsipallikoondis kohtumiseks Soomega:

Alina Molkova (Lissaboni Benfica/Portugal), Polina Gorbatsjova (AC Life Style Erice/Itaalia), Diana Laossaar, Anastassia Volkova, Anastassia Bušina, Inga Bušina, Angelina Samoylova, Jekaterina Rekand (kõik Reval-Sport/Mella) Veronika Fomina, Merili Heinla, Maarja Treiman, Eliisabet Põldver, Aleksandra-Jennifer Mednikova (kõik Aruküla/Mistra) Kerli Jõks, Gertu Jõhvikas, Laura Kärner, Simona Koppel, Johanna Kalgan (kõik HC Tabasalu/Audentes) Angelina Samoylova (Reval-Sport/Kopli) Marjette-Maie Müntser (SK Tapa).

Peatreener: Taavi Tibar

Treenerid: Merit Moro ja Ella Kungurtseva

Mänedžer: Sten Toomla

Füsioterapeut: Triin Kont