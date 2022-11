Kilp: ma arvan, et ei ole veel parimat sportlikku potentsiaali saavutanud

Praeguseks 29-aastane Kilp piirdus mullu Pekingi olümpia vabatehnikasprindis 45. kohaga. Maailmakarikasarjas sõite 30 hulka ei tulnud. Parimaks individuaaltulemuseks jäi märtsis Drammeni klassikasprindis teenitud 34. koht.

"Eks kevad oli keeruline. Aga nüüd olen leidnud mõnusa tee, mida käin. Tunnen, et see rada läheb piisavalt otse eesmärkide suunas," rõõmustas Kilp intervjuus ERR-ile. "Enam ei ole selliseid kõrvalekaldeid, et keha annab alla. Viiruste hooaeg on küll, aga ma proovin mitte sinnapoole vaadata, kus sellised ohud varitsevad."

Ta usub, et parimad tulemused on veel tegemata. "Kõik asjad on tehtavad. Kui maratonis joosti maailmarekord ka suhteliselt vana inimese poolt, siis minul on sinna tükk maad aega. Ma arvan, et ei ole parimat sportlikku potentsiaali veel saavutanud," lausus Kilp.

Motivatsiooni lisab märtsis Tallinna Lauluväljakul sõidetav vabatehnikasprint. "Trass tundub huvitav. Ma arvan, et 360 kraadi publikule vaadatav rada on kindlasti hästi intrigeeriv," iseloomustas sprinter. " Kuna siin on kiired ja tehnilised laskumised, siis see tõotab tulla väga põnev võistlus."