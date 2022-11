Tage Thompson kogus Buffalo võidumängus kuus resultatiivsuspunkti

Buffalo võitu andis suure panuse Tage Thompson, kes viskas esmaspäevases mängus kolm väravat ning andis kolm resultatiivset söötu.

"Võita on alati hea tunne, eriti tulemusega 8:3. Mängisime üldiselt väga hea kohtumise ja muidugi on hea tunne, kui viskad ka ise väravaid," sõnas Thompson pärast matši. Lisaks temale on Buffalo tiimi ajaloos ühes mängus vähemalt kuus punkti kogunud veel viis mängijat, viimati juhtus see aastal 1993.

Teise järjestikuse võidu sai ka Los Angeles Kings, kes oli 5:1 üle St. Louis Bluesist, Carolina Hurricanes alistas karistusvisete järel 3:2 Washington Capitalsi. NHL-i läänekonverentsis on praegu parimaks meeskonnaks kümne mänguga 16 punkti kogunud Vegas Golden Knights, idas on sama palju punkte Boston Bruinsil.