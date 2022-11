Laagris kokkumängu lihvinud käsipallinaiskond kohtub teisipäeval Soomega

Eesti naiste koondis tundis puudu väravavaht Darja Belokurovast ja kogenud joonemängijast Janeli Patrailist, kuid suures pildis jäi peatreener Taavi Tibar laagriga rahule. "Kui üksikud puudujad välja arvata, saame siiski Soome minna pea oma parimas koosseisus. Nädalavahetuse kogunemisega võin väga rahule jääda. Saime kõvasti kokkumängu harjutada ja võistkonna mängupilt liigub iga laagriga järjest sinnapoole, kuhu ma sooviks, et see läheks. Koondiste eripäraks ongi see, et pallurid tulevad erinevatest klubidest ning eks see on siis minu ülesanne nende tugevused üles otsida ja ühtseks löögirusikaks kasvatada," sõnas Tibar.

Soome koondis mängis septembri lõpus sõpruskohtumised maailma absoluutsesse tippu kuuluva Rootsi naiskonnaga. Kuigi sealt võeti kindlad kaotused, siis alla ei antud ja prooviti lõpuni oma asja ajada. "Eelmistel olümpiamängudel pronksimängus Norrale alla jäänud rootslastega võitlemine andis põhjanaabritele kindlasti kõva energialaengu. Vaatamata tugevatele vastastele proovisid soomlased siiski enda agressiivset kaitset ja tempot peale suruda. Kuigi maailma tippude vastu on see raske, võeti sealt kindlasti väärt kogemus. Usutavasti tulevad nad meie vastu palju eksperimenteerima, kuna neil ootab ees maailmameistrivõistluste kvalifikatsioon ja kindlasti tahetakse veel detaile paika lihvida. Meie peame kõigeks valmis olema, vältima tehnilisi vigu ning mitte laskma neil lihtsaid väravaid visata," jätkas Tibar.

Eesti naiste koondise peatreeneri pikem eesmärk on selle aasta jooksul mängida ka oma juhendamisaja esimesed ametlikud kohtumised. "Meil on siiski pikem siht silme ees, kus loodame, et saame järgmises EM-valiktsüklis ka Eesti naiste koondise üle pika aja üles anda. Selle nimel käib hetkel töö ning seetõttu ei saa öelda, et teisipäevane tulemus meie esimene prioriteet on. Treenerite ülesanne on selle matši sees ära näha, millise koosseisuga me varieerida saame. Kindlasti kavatseme mänguaega jagada laialt, et meil oleks võimalikult palju videomaterjali erinevate pallurite kohta. Aga ega kaotama ei lähe keegi ning kindlasti üritame kõigile sisestada, et ükskõik, kui palju aega nad mängivad, siis selle jooksul peab suutma endast sada protsenti anda," lõpetas 2020. aasta detsembris naiste koondise juhendajaks saanud Taavi Tibar.

Eesti naiste käsipallikoondis kohtumiseks Soomega:

Alina Molkova (Lissaboni Benfica/Portugal), Polina Gorbatsjova (AC Life Style Erice/Itaalia), Anastassia Volkova, Anastassia Bušina, Inga Bušina, (kõik Reval-Sport/Mella) Veronika Fomina, Merili Heinla, Maarja Treiman, Eliisabet Põldver (kõik Aruküla/Mistra) Kadri-Liisi Toots, Kerli Jõks, Gertu Jõhvikas, Laura Kärner, Simona Koppel, Johanna Kalgan (kõik HC Tabasalu/Audentes) Marjette-Maie Müntser (SK Tapa).

Peatreener: Taavi Tibar Treenerid: Merit Moro ja Ella Kungurtseva Mänedžer: Sten Toomla Füsioterapeut: Triin Kont