Kaks väravat löönud Suarez aitas lapsepõlveklubi taas Uruguay meistriks

Nagu paljudes Ladina-Ameerika riikides, selgub Uruguays riigi meister Apertura ja Clausura vahelise poolfinaali võitja ning koondtabeli esikohaomaniku vahelisest finaalist. Et oktoobri keskel kindlustas Nacional Uruguay Clausura ehk hooaja teise poole liigatiitli ning tagas tabelis esikoha ka hooaja kokkuvõttes, oli nii-öelda õigeks finaaliks hoopis pühapäevane poolfinaal Liverpooli vastu.

Suarez viis Nacionali Montevideos 50. minutil juhtima, Liverpool vastas 69. minutil penaltist ja nii läks mäng lisaajale, kus Nacional lõi veel kolm väravat. Neist esimese saatis Liverpooli võrku taas Suarez.

Nacional krooniti Uruguay meistriks juba 49. korda, samasuguse stsenaariumiga võideti tiitel ka aastal 2006, mille järel suundus Suarez õnne otsima Euroopasse.

"Olen väga rahul, et astusin õige sammu, et sain seda hetke nautida. Olen õnnelik, et see lõppeb niimoodi," rääkis Suarez pärast mängu reporteritele. "Tunnen rõõmu ja uhkust, et tegin õige otsuse. Tänane õhtu oli perfektne. Seda ei nautinud mitte ainult Nacionali fännid, vaid kogu Uruguay jalgpalli toetajad nägid mängijat, kes tuli Euroopast jätkuvalt aktiivse mõtteviisiga."

Suareze leping Nacionaliga lõppeb detsembris ning Uruguay meedia sõnul lööb ta peatselt käed Los Angeles Galaxyga, kus mängib endine koondisekaaslane Martin Caceres.