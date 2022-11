Kolm eestlannat pääses koduse ITF-i turniiri kvalifikatsioonis teise ringi

Kaheksast eestlannast jõudsid teise ringi kolm. Omavahelises mängus alistas Liisa Varul Andrea Rootsi 6:4, 6:1, kuid võitsid ka Alissia Aleksandra Kivi ja Laura Rahnel. Kivi sai 6:1, 6:1 jagu leedulannast Vitalija Leonovaitest ja Rahnel soomlannast Ella Haavistost 6:3, 5:7, 10:4. Põnevas mängus võitis Rahnel kuus viimast punkti, kirjutab tennisnet.ee.

Kivi mängis ära ka teise ringi kohtumise ja hakkas kõvasti vastu kvalifikatsioonis esimesena asetatud sakslannale Antonia Schmidtile (WTA 675.). Esimeses setis jõudis Kivi 1:5 kaotusseisult järele 4:5, aga lõpuks pani edetabelis tugevam mängija paremuse maksma 6:4, 6:2. Rahnel kohtub teisipäeval Läti tennisisti Anna Ozerovaga ja Varul rootslanna Julita Saneriga. Mõlemad vastased paiknevad WTA edetabeli esituhande lõpus – Ozerova on 973. ja Saner 977.

Loositud on juba ka põhiturniiri tabel, mida saab näha siit. Maileen Nuudi sai põhiturniirile siiski edetabelikohaga; kaks vabapääset anti aga neile välismaalastele, kes muidu olnuks kvalifikatsioonis kaks kõrgemat asetust. Põhjus oli selles, et Eesti kasutas kaht wild card'i (Elisabeth Iila ja Katriin Saar), ülejäänud jäid vabaks.

Eeldatavalt kaks Eesti tugevamat mängijat sattusid vastamisi asetatud tennisistiga. Nii kohtub Elena Malõgina Suzan Lamensiga (Holland, 3) ja Nuudi Daniela Vismanega (Läti, 6), kes paiknevad WTA edetabelis vastavalt 208. ja 262. kohal. Malõgina kohtus Lamensiga kahel korral 2019. aasta Pärnu turniiridel. Suvel kaotas ta Lamensile finaalis, aga novembris sai Paf Openil, mis tookord peeti viimast korda Pärnus, revanši veerandfinaalis ja hiljem Malõgina ka võitis seal karjääri esimese ITF-i turniiri.

Vismane on aga Nuudi eakaaslane ja noorteklassi rivaal. Veel eelmisel nädalal oli Vismane Läti teine reket, nüüd loovutas ta koha Darja Semenistajale (WTA 261.), kes samuti Haabneemes mängib.

Saare avaringi vastane on sakslanna Kathleen Kanev (WTA 439.), kuid loos on Saarel raske ka selle poolest, et võidu korral kohtuks ta teises ringis ilmselt esimesena asetatud Hollandi tennisisti Arantxa Rusiga (119.). Iila kohtub esimeses ringis sloveenlanna Ziva Falkneriga (WTA 560.).