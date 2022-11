Tamm tegi täismängu ja sai kollase kaardi, FCSB võiduseeria lõppes

FCSB jäi esimesel poolajal 0:2 kaotusseisu ja kuigi Cluji Universitatea sai 57. minutil punase kaardi, ei õnnestunud seda enda kasuks pöörata. FCSB ainus värav sündis 86. minutil. Tamm mängis algusest lõpuni ja sai 81. minutil kollase kaardi, vahendab Soccernet.ee.

Tamme koduklubi on 14 mänguga kogunud 20 punkti ning asub liigatabelis seitsmendal kohal, kuid paljudel meeskondadel on rohkem kohtumisi peetud. Cluji Universitatea on pidanud kaks mängu rohkem ja kaotab FCSB-le kolme punktiga.

Teine Eesti koondise keskkaitsja Nikita Baranovi ei kuulunud Jerevani Pjuniku 1:0 võidumängus Noah üle oma koduklubi koosseisu. Kolm mängu järjest võitnud Pjunik on Armeenia kõrgliigas neljandal kohal.