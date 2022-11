Sakkari alistas WTA finaalturniiri avamängus USA esireketi

Sel nädalal Texases Forth Worthis toimuv WTA finaalturniir ei alanud kohaliku publiku jaoks just kõige õnnelikumalt, sest USA esireket Jessica Pegula (WTA 3.) jäi esimeses matšis 6:7 (6), 6:7 (4) alla kreeklannale Maria Sakkarile (WTA 5.).

"Olin väga agressiivne," rääkis Sakkari pärast kohtumist. "Kui oled passiivne, paneb Jess su jooksma: ta hakkab väga kõvasti lööma ja siis on mäng läbi. Ma arvan, et finaalturniiril on esimese mängu kaotajal kergem kui sellel, kes avamängu võidab. Võitjal lasub kogu pinge."

Sakkari ja Pegula läksid omavahel vastamisi ka nädala eest toimunud kõrgeima kategooria Guadalajara turniiri finaalis. Siis jäi 6:2, 6:3 peale Pegula, aga kreeklanna oli samal päeval pidanud ka poolfinaali. Seekord kestis juba avasett 71 minutit ehk enam kui Guadalajara finaal kokku. Mõlemad murdsid neli korda ja sooritasid 22 äralööki, Sakkari esimese servi õnnestumise protsent oli 66 ameeriklanna 56 vastu, ta võitis kõigist mängitud punktidest 94 ning Pegula 91.

Teises esmaspäeval toimunud mängus oli maailma seitsmes reket Arina Sabalenka 3:6, 7:6 (5), 7:5 üle Ons Jabeurist (WTA 2.), seda vaatamata sellele, et valgevenelanna sooritas mängu jooksul 16 äralööki vähem kui Jabeur (37).

"Üritan siin lihtsalt iga sekundit nautida, endast parimat anda ja näha, mida hooaja viimane nädal tuua võib," sõnas Sabalenka. "Sisendasin endale, et pean edasi võitlema ja kindlustama, et kui Ons tahab võita, peab ta endast midagi hiilgavat andma. Võtmehetkedel pöörasin matši enda kasuks."

Sakkari, Sabalenka, Jabeur ja Pegula mängivad finaalturniiril Nancy Richey nime kandvas grupis, teise, Tracy Austini gruppi, kuuluvad Iga Swiatek, Coco Gauff, Caroline Garcia ja Darja Kasatkina.