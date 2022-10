Võrkpallurid välismaal: Uuskari alustas hooaega kahe superesitusega, Täht säras Brasiilias

Küprose meistriliigas teenis teise võidu Rainer Vassiljevi juhendatav Paphose Pafiakos, saades 3:1 (25:19, 25:13, 26:28, 25:15) jagu Frenarouse Olympiasest. Kristo Kollo tõi mängu parimana 22 punkti (+18), Aleksander Eerma tõi lisaks mängu juhtimisele ka viis punkti (+3), vahendab Volley.ee.

Oma esimesed mängud tegi Küprosel ka Markus Uuskari, kes aitas Nicosia Apoeli 3:1 (25:22, 22:25, 25:22, 25:22) võidule Nea Salamina Famagusta üle ja seejärel saadi 2:3 (25/22 21/25 25/21 21/25 17/19) kaotus Nicosia Omonialt. Uuskari tõi esimeses kohtumises 25 (+18) ja teises 29 (+16) punkti. Tabelis on Pafiakos kuue punktiga esimene ja Nea Salamina nelja punktiga neljas.

Robert Täht aitas Brasiilia kõrgliigas San Jose Farma Conde 3:0 (25/17 25/14 25/14) võiduni Volei Brasilia vastu. Tähe arvele kogunes 14 punkti (+10), millega ta oli meeskonna resultatiivseim. Tabelis on Tähe koduklubi viie punktiga teisel kohal.

Saksamaa meistriliigas kaotas Albert Hurda tööandja Herrsching 0:3 (22:25 21:25 18:25) VfB Friedrichshafenile. Hurt oli kaheksa punktiga (+3) oma meeskonna edukaim. Tabelis ollakse kuue punktiga kuuendad.

Tihe mängunädal oli Prantsusmaal. Sealses meeste kõrgliigas said Ardo Kreek ja Arago de Sete kirja 3:2 (21/25 22/25 25/23 25/17 15/10) võidu Nice'i üle. Kreek panustas 11 punkti (+7). Liigatabelis on Sete seitsme punktiga kaheksas.

Prantsusmaa naiste meistriliigas jätkab heas hoos Kertu Laak, kes pidas oma tööandja RC Cannes' ridades kaks viiegeimilist mängu. Esmalt saadi 3:2 (25/17 25/27 25/15 25/27 15/7) jagu Levallois'st, Eesti koondise diagonaalründaja tõi üleplatsinaisena 26 punkti (+14). Seejärel tuli tunnistada liiga liidri Terville'i Florange'i 3:2 (24/26 20/25 25/18 25/20 15/9) paremust, Laak tõi 20 silma (+9). Karolina Kibbermann sekkus kahes mängus episoodiliselt, kui tema tööandja Marcq En Baroeul sai kirja 3:2 (18/25 26/24 30/28 23/25 15/10) võidu Beziers' vastu ja pidi seejärel tunnistama St-Raphaeli 3:1 (20/25 25/20 25/23 25/19) paremust. Tabelis on Cannes kuue silmaga kuues ja Marcq En Baroeul kahe punktiga 11. Naiste esiliigas sai Nette Peidi koduklubi Quimper Volley tulemusega 3:2 (25:23, 25:14, 23:25, 25:23, 15:13) jagu Clamart Volley naiskonnast ja tõusis üheksa punktiga A-grupis kolmandaks.

Itaalia naiste esiliiga A-grupis sai Kadi ja Liis Kullerkannu koduklubi Cremona Esperia 3:1 (25-23, 25-17, 25-22) võidu Offanengo naiskonna üle. Kadi panustas 13 ja Liis kaheksa punkti. Kristiine Miilen ja Olbia Hermaea olid samuti edukad, kui 3:0 (25-16, 25-23, 25-19) oldi üle Club Italia naiskonnast. Miilen panustas võitu 10 punkti. Tabelis on Cremona kuue punktiga esimene ja Olbia kuue punktiga teine. B-grupis sai Eliise Hollase tööandja San't Elia 0:3 (22-25, 24-26, 16-25) kaotuse Romalt, Hollaselt üheksa punkti. Samasse gruppi kuuluva Silvia Pertensi koduklubi Akademia Messina pidi tunnistama Soverato 3:2 (25-19, 22-25, 26-28, 25-12, 15-10) üleolekut, Pertens panustas oma naiskonna resultatiivseimana 18 punkti. Tabelis on San't Elia punktiga 10., Messina naiskond samuti punktiga 9.

Itaalia meeste esiliigas sai Motta di Livenza meeskond 0:3 (23:25, 22:25, 20:25) kaotuse, Valentin Kordas tõi oma meeskonna edukaimana 11 punkti (+9). Tabelis ollakse kahe silmaga viimasel real.

Belgia meistriliigas läksid omavahel vastamisi Renet Vankeri ja Henri Treiali tööandja Maaseiki Greenyard ning Alex Saaremaa koduklubi Aalsti Lindemans. 3:1 (25/19 23/25 25/19 27/25) võidu võttis Maaseik. Treial tõi võitjatele kuus punkti (+6), Vanker panustas lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (+2). Saaremaa arvele jäi osalise mänguajaga üks punkt (-1). Märt Tammearu ja Roeselare Knack said 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) jagu Menenist, Tammearult üheksa punkti (+4). Tabelis on Roselare kaheksa punktiga esimene ja Maaseik samuti kaheksa punktiga kohe nende seljataga. Aalst asub kolme punktiga viiendal real.

Renee Teppan ja MKS Bedzin said Poola esiliigas kirja 3:2 (26:24, 23:25, 25:27, 25:17, 20:18) võidu Nowa Soli Astra vastu. Teppani arvele jäi 16 punkti (+7). Tabelis on eestlase tööandja 18 punktiga liidrikohal. Poola meistriliigas said Timo Tammemaa ja Cerrad Enea Czarni Radom aga 0:3 (21:25, 20:25, 16:25) kaotuse Resovialt. Tammemaa ei mänginud. Tabelis ollakse kuue punktiga 12. positsioonil.

Tšehhi meistriliigas aitas Martti Juhkami CEZ Karlovarsko 3:2 (25/16 28/26 19/25 22/25 15/10) võiduni Lvi üle, tuues üheksa punkti (-2). Silver Maar ja Libereci Dukla pidid aga Budejovicelt vastu võtma 1:3 (18/25 17/25 25/15 18/25) kaotuse. Maar sai kirja täismängu, tema vastuvõtuprotsent oli 58. Tabelis on Karlovarsko 21 punktiga esimene ja Liberec samuti 21 punktiga teine.

Türgi kõrgliigas pidi Kevin Saare koduklubi Altkema tunnistama Develi meeskonna 3:0 (27/25 28/26 25/23) üleolekut. Saar panustas kaheksa punkti (+0). Liigatabelis on Altkema seitsme punktiga 11. kohal.

Rumeenias olid võidukad mõlemad sealses liigas pallivad eestlased. Robert Viiber ja Craiova meeskond olid 3:0 (25:14, 25:18, 25:20) paremad Clujst. Viiber juhtis kogu kohtumise oma meeskonna rünnakuid ja tõi ka kaks punkti (+1). Keith Pupart aitas Zalau samuti 3:0 (25:14, 25:13, 25:20) võiduni Bukaresti Stiinta vastu, tuues viis punkti (+3). Tabelis asub Craiova 10 punktiga teisel ja Zalau seitsme punktiga viiendal kohal.

Soome meeste meistriliigas pidasid Andrus Raadik ja Savo Volley kaks kohtumist, võites neist ühe. Esmalt saadi 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:23) jagu Tuto Volleyst, Raadikult 10 punkti (+1). Seejärel tuli aga tunnistada Raisio Loimu 3:1 (25/20 25/22 18/25 25/20) paremust, Raadik tõi 14 punkti (+3). Tabelis on Savo viie punktiga üheksas, Karli Alliku tööandja Sastamala Valepa hoiab 11 punktiga neljandat positsiooni.

Soome naiste meistriliigas pidi Avo Keele juhendatav Arctic Volley tunnistama Hämeenlinna naiskonna 3:1 (20/25 25/18 26/24 25/14) paremust. Tabelis on Arctic Volley kuue punktiga seitsmes.

Zürichi Volero naiskond ja seal abitreeneriks olev Märt Pajusalu said Šveitsi meistriliigas kirja 0:3 (21:25, 22:25, 18:25) kaotuse VC Kanti Schaffhausenilt. Tabelis jätkab Volero nelja punktiga viiendal real.