Võidu võtnud TalTech tõusis naiste Balti liiga liidriks

Võitjate parim oli Kristel Rattasepp 20 punktiga, lisaks tegi ta viis vaheltlõiget. Janne Pulk lisas 18 punkti, Marta Eleri Jaama ja Sofia Kosareva tõid kumbki 14 punkti. Šiauliai poolel tõi Ruta Stipra 18 punkti ja võttis seitse lauapalli.

TalTechi naiskond on seitsmest mängust võitnud viis ja on 12 punktiga liidrikohal, teine on Klaipeda Neptunas, kes on pidanud vaid neli kohtumist, aga võitnud need kõik.

Laupäeval oli Šiauliai 90:73 parem Audentese Spordigümnaasiumi noortest. Audentese resultatiivseim oli Sille Liis Mölder 24 punktiga, üleplatsimängijana tõi Danguole Pupkeviciute Leedu klubile 33 punkti ja võttis kümme lauapalli.