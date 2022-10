Rashford lõi Manchester Unitedi eest 100. värava

Kohtumise ainsa värava lõi 38. minutil Marcus Rashford.

Kogu profikarjääri ManU ridades mänginud 25-aastasele Rashfordile oli see 100. värav Manchester Unitedi eest. Ta on 22. mängija, kes on ManU eest vähemalt sada väravat kirja saanud.

Liigatabelis on ManU 23 punktiga viiendal kohal, ühe mängu rohkem pidanud Newcastle jääb punkti ja Tottenham Hotspur kolme punkti kaugusele. Liidril Arsenalil on 31 punkti.