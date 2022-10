25 punkti visanud Kullamäe aitas Lietkabelise võidule

Lietkabelis pani enda paremuse maksma juba esimesel veerandajal, pärast 9:9 viigiseisu läks külalismeeskond enda teed. Poolajapausile mindi Lietkabelise 55:36 juhtimisel.

Kullamäe tõi üleplatsimehena Lietkabelisele 25 punkti ja võttis kuus lauapalli. Kullamäe efektiivsusnäitaja oli 24, mis on tema Leedu karjääri seni parim näitaja.

Vytenis Lipkevicius lisas 15, Paulius Murauskas 13 ja Jamel Morris 12 punkti. Prienai parim oli Karolis Giedraitis 20 punktiga.

Liigatabelis on Lietkabelis viie võidu ja kahe kaotusega kolmandal kohal, teine on Jonava (5-1) ja liider on Kaunase Žalgiris, kes on võitnud kõik senised seitse kohtumist.