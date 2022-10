Rando Soome: noorte võrkpallis on poisse 30 ja tüdrukuid 70 protsenti

Me ootame igasugustelt turniiridelt ka alati X-faktorit. Eelmisel aastal oli selleks kõigepealt Tartu eurotee ja siis ka Tartu domineerimine koduliigas. Mis on selle hooaja X-faktor seni?

Kui positiivselt mõelda, siis tasavägisus. Meil on liigat olnud napp kuu ja kõik on saanud oma kaotuse ära. Ei ole sellist domineerijat nagu Tartu eelmine aasta. Ei ole sõnakõlks - kõike võib juhtuda.

Kuidas sinu kodulinn Võru on positsioneerunud. Tabelis ollakse kolmas ja kõik on justkui hästi. Ütle siis oma kriitiline hinnang.

See kriitiline ei ole. See on tõeline liiga rõõmupall. On toonud emotsioone ja võite, suur üllataja. Kui kedagi võiks välja tuua, siis Barrus/Võru nuhtles ju sedasama TalTech/Selverit kodus.

Pärnul tuleb jube raskelt. Tabelis viimased. Kas nad teevad midagi valesti?

Pigem Toomas Jasmin praegu lähebki õigele teele. Mängitakse noortega, esimene aasta on raske, ehk ei tule võite nii palju kui tahaks, aga see võiks dividende maksta järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Usun, et Pärnu võiks olla tulevikumeeskond.

Alar Rikberg ütles, et pingid on lühikesed ja Andres Toobal, et supp on lahja. Mis tähendab, et meil ei ole mehi. Miks see nii on?

Kui vaadata noortevõrkpalli, siis trend on selline, et 70 protsenti tüdrukuid, 30 poisse. Poisse on vähem. Vanemad treenerid lõpetavad, kui palju on eeskujusid? Konkreetsel nädalalõpul on U-18 Eesti karikavõistlused: neli poiste finaalturniiri ja kaheksa-üheksa tüdrukute... see on praegu proportsioon.

Võrkpalliliidus vastutab noortetöö eest keegi Rando Soome. Mis sul enda kaitseks öelda on ja kas tulevik läheb veel tumedamaks?

Mõtleme ikka positiivselt. Praegu konkureerime üsna palju korvpalli, käsipalli, jalgpalliga. Eeskujusid on vaja. Ma väga usun, et üles-alla... mingid tõusud tulevad. Aga näen seda, et poisse võiks olla rohkem - seal on meil puudujääke küll.

Hinnanguid antakse ikkagi kevadel. Kas praeguste mängude pealt midagi võib kevade suhtes järeldada?

Ma prognoosiks, et jätkame Eesti klubide domineerimisega. Ma usun väga, et näeme Eesti võistkondade finaali. Nelja hulgas ei pruugi kõiki nelja Eesti oma olla - lätlased tulevad ka. Ehk sellise ennustuse võiks teha, aga nagu alguses ütlesin - väga tasavägine, kõik on võimalik.

Kas olulisem meie regioonis on võita Eesti meistritiitel või Eesti-Läti liiga?

Eesti-Läti liiga toimub terve hooaja. Ma pean seda miskitpidi kõige tähtsamaks sarjaks. Loomulikult Eesti meistritiitliga minnakse eurosarjadesse, aga see on selline lühike lõpp. Kõik elavad kaasa Balti liigale.

***

Kommentaarid:

Alar Rikberg, Tartu Bigbanki peatreener:

"Võib öelda, et kogu liiga puhul saab määravaks iga mängija igas mängus antav panus. Pingid on kõigil lühikesed. Ma usun, et meie, Selver... ja ei tahaks absoluutselt alahinnata Barrus/Võrut. Kolmekesi võiksid olla medalipretendendid. Me mängime palju - eelmine ja üle-eelmine hooaeg piirduti kahe ringiga, nüüd on meil neli ringi. See on kõva matemaatika kõikidele treeneritele: kuidas hoida mehed mängukonditsioonis."

Andres Toobal, Selver/TalTech peatreener:

"Me kindlasti võitleme Tartuga omavahel kõige tihedamalt. Võru on kindlasti võimeline üllatama. Võistkondade arv on väiksem, natuke on supp lahjem. Aga ma loodan ja eeldan, et siis hakkavad vähe nooremad mehed pead tõstma. See on nendene väga suur võimalus, mis eelmised paar aastat ei ole väga olnud."