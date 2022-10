Jürgen Henn: kummaltki poolelt ei olnud väga kvaliteetne mäng

"Võidu üle loomulikult hea meel. Ei saa öelda, et oli kummaltki poolt väga kvaliteetne mäng. Oli päris palju praaki," lausus Flora peatreener Jürgen Henn pärast mängu ERR-ile.

"Ei teagi, kas hooaja lõpp või väljak - siin on viimasel ajal toimunud igasugu huvitavaid võistlusi. Töömehed teevad, mis saavad, aga see väljak ei olnud enam kõige paremas konditsioonis. Võib-olla ka see mõjutas, aga ei olnud kõige ilusam mäng."

"Mõned otsustavad tõrjed tuli teha, aga kontrollisime hästi," jätkas Henn. "Mis mõjutab rahulolu mängu osas - oli palju lihtsalt praaki, palju võtmesööte läks sellega kaduma. Aga meeskond pingutas kõvasti, hoidsime taga nulli ja jätkasime Paide vastu head seeriat."

Paide peatreeneri Karel Voolaidi sõnul on hetkel raske võistkonnast rohkem tahta. "Nii palju, kui meil selle mängu jooksul hea distsiplineeritud kaitsetegevuse pealt üleminekuid-vasturünnakuid Flora vastu tekkis... ei saa nuriseda. Standardolukordi oli ka piisavalt," ütles ta.

"Sel hooajal Flora täpselt nii palju nibin-nabin meist parem on. Punktidega küll kõvasti eest ära, aga võistkonnale mul etteheiteid pole. Praegu oleks patt võistkonnalt rohkem tahta. Natuke õnne võib-olla, aga selle taha pugeda ei saa."