Arsenal sai suure võidu, Hein pääses pingile

Gabriel Martinelli viis juba viiendal minutil Arsenali juhtima, aga 27. minutil tuli vigastuse tõttu välja vahetada Bukayo Saka. Teda asendanud Reiss Nelson skooris aga 49. ja 52. minutil ning väravani jõudsid veel ka Thomas Partey (57. minutil) ja Martin Ödegaard (78.).

Esimest korda sel hooajal viibis Arsenali liigamängus pingil 20-aastane Karl Jakob Hein, sest meeskonna teine puurilukk Matt Turner on vigastatud. Põhiväravahina oli väljakul Aaron Ramsdale. Esimest korda sai Hein liigamängus Arsenali pingile eelmise hooaja avavoorus Brentfordi vastu.

Arsenal on kogunud 12 mänguga 31 punkti ehk kaks enam kui Manchester City. Kolmas on Tottenham Hotspur on 26 punktiga, aga neil on ka üks kohtumine enam peetud.