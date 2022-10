Kataloonia velotuuril kokku kukkunud Colbrelli lõpetab karjääri

Colbrelli lõpetas Kataloonia velotuuri esimese etapi probleemideta, kuid umbes sada meetrit pärast finišit kaotas itaallane teadvuse ja kukkus kokku. Teadvuse kaotamisele järgnes südamerabandus, õnneks suutsid parameedikud koheselt ratturit aidata ja said elustamisaparaadiga südame uuesti tööle.

"Ma ei mäleta mitte midagi. Ainult seda, et ületasin finišijoone, peatusin, rüüpasin vett ja kukkusin kokku. Hirm oli suur, aga praegu mõtlen juba sellele, millal saan taas teistega liituda," rääkis Colbrelli nädal pärast kokku kukkumist.

Itaallasele paigaldati haiglas südamestimulaator. Samasugune aparaat paigaldati ka mulluse suve jalgpalli EM-il kokku kukkunud Christian Eriksenile, kes praegu jätkab edukalt oma sportlaskarjääri. Colbrelli paraku nii lihtsalt tippsporti naasta ei saa, mistõttu otsustas itaallane karjäärile joone alla tõmmata.

"Täpselt aasta tagasi tähistasin oma karjääri kõige tähtsamat võitu, Pariisi-Roubaix'd. Ma poleks kunagi arvanud, et leian end aasta hiljem silmitsi ühe kõige keerulisema hetkega, mille elu on mulle ette pannud," teatas Colbrelli.

"Ma jätan jalgrattaspordiga hüvasti ja püüan seda teha naeratusega kõige selle hea pärast, mida rattasport mulle andis. Eelmine hooaeg oli minu karjääri parim, vaatamata sellele kui valusalt see lõppes. Õppisin, mida elu pakub ja mida elu võtab," jätkas Colbrelli.

"Ma ei kaotanud kunagi lootust, aga teadsin, et stimulaatoriga on raske tagasi tippu jõuda. Itaalias pole sellega võistlemine lubatud. Jätkasin rattasõitu range meditsiinilise järelevalve all ning läbisin mitu konsultatsiooni valdkonna spetsialistidega. Hinnangu andsid ka need, kes on jälginud sarnaseid juhtumeid, näiteks Christian Erikseni, kellel on sarnaselt minuga südamestimulaator ja kes on oma elukutselist karjääri jätkanud. Aga jalgrattasport ei ole jalgpall. See on teistsugune spordiala, sa sõidad tänavatel ja meditsiiniline abi pole alati koheselt kättesaadav."

Colbrelli rattaspordist siiski kõrvale ei jää, sest tema koduklubi Bahrain Victorious andis itaallasele võimaluse jätkata tiimi ametliku saadikuna. "Sonny on meiega olnud algusest peale. Mul on hea meel, et saime teda uskumatute tulemuste saavutamisel toetada. Kõige tähtsam on see, et Sonny on terve ja ta saab meie ridades jätkata," sõnas Bahrain Victorious'i tegevdirektor Milan Erzen.