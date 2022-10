TÄNA OTSE | Kes kroonitakse piljardi 9-palli formaadis Eesti meistriks?

Neljandat aastat järjest selgub ETV stuudios ja otse-eetris piljardi 9-palli formaadi Eesti meister. Suurejoonelise finaali on telepubliku ees võitnud kahel korral Mihkel Rehepapp, kes mängis mullu üle Gert Maimre. Korra on prožektorite valgel triumfeerinud Mark Mägi, kes alistas tunamullu Denis Grabe.

Tänavu selgitavad Eesti meistri Mägi ja Raimo Teesaar. Mägi alistas nelja parema seas 11:5 skooriga Rainer Laari ning Teesaar oli tasavägise matši järel 11:10 parem Mihkel Rehepapist.

"Mihkel oli kindlasti favoriit," tõdes Teesaar pärast poolfinaali. "Eks mu närvid pidasid täna (laupäeval - toim) vastu, see oli võti. Tean, et ma oskan mängida ja võin heal päeval kõiki võita, aga kuidas närvid vastu peavad, on see küsimus."

Tunamullune meister Mägi oli pärast poolfinaali veidi enesekindlam. "Olin heas hoos, lõpetasin kõik lauad, mis mulle jäeti. Vastane tegi paar lihtsat viga, mis maksid talle kätte. Vorm on praegu hea, mängin head piljardit."