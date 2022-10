Flora võit jättis Kalju hetkel kolmandaks ja Paide neljandaks

Tulemus oli heaks uudiseks Nõmme Kaljule, kes on nüüd 62 punktiga kolmandal kohal. 61 silma peale jäänud Paide on neljas. Järgmisel pühapäeval on samad võistkonnad aga Paides omavahel vastamisi.

Päeva esimeses kohtumises oli Tartu JK Tammeka kodus parem JK Narva Transist 2:0 (18. Reio Laabus, 34. Taijo Teniste. Tammeka võinuks asuda juhtima juba 18. minutil, aga Kevin Mätas eksis penaltil.

Enne mängu:

Flora ja Paide on käimasoleval Premium liiga hooajal kohtunud kolmel korral. Flora võitis kaks mängu 2:1 tulemusega, kolmas mängiti 0:0 viiki. Paide sai aga mais Tipneri karikavõistluste poolfinaalis Florast jagu.

"Kodumäng ja vastaseks väga motiveeritud ja eurokohta nooliv Paide. Teame, et Paide on kvaliteetne ja distsiplineeritud võistkond, kelle vastu peame tegema hea ja ladusa partii, et võtta kolm punkti ja võit," rääkis Flora abitreener Joel Indermitte jalgpall.ee-le.

Flora on tänavuse meistritiitli juba kindlustanud. Paide vajab punktilisa, sest kolmandat kohta hoidev Nõmme Kalju edestab neid punktiga.

Otseülekanne algab kell 16.45 mängueelse stuudioga, pall pannakse A. Le Coq Arenal mängu kell 17.15. Peakohtuniku rollis on Karl Koppel, teda abistavad äärtel Silver Kõiv ja Sander Saga ning mängu neljas kohtunik on Kevin Kaivoja.