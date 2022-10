Auger-Aliassime alistas suurema vaevata maailma esireketi

Auger-Aliassime pikendas oma võiduseeria 12 matšile, kui ta sai Baseli poolfinaalis 6:3, 6:2 jagu maailma esireketist Carlos Alcarazist. Kanadalane lõi üheksa serviässa, teenis kaheksast murdepallist kolm ning võitis esimeselt servilt 82 ja teiselt servilt 61 protsenti punktidest. Alcarazi ühtegi ässa ei löönud, tegi kolm topeltviga ning tal ei õnnestunud oma ainsat murdevõimalust realiseerida.

"Üks matš on veel ees, aga see on siiani olnud fantastiline nädal, olen mänginud suurepärast tennist ja täna (laupäeval - toim) jälle maailma parima mängija vastu. Olen oma praeguse tasemega väga rahul ja loodetavasti suudan tiitli võita," sõnas maailma üheksas reket.

Finaalis läheb Auger-Aliassime vastamisi 19-aastase Holger Runega, kes alistas nelja parema seas 7:6 (1), 7:6 (6) hispaanlase Roberto Bautista Agut'i (ATP 22.) ning jõudis teist turniiri järjest finaali. Ühtlasi tõuseb taanlane järgmisel nädalal esimest korda maailma 20 parima sekka.

Viini tenniseturniiril kõrgeimat asetust omav Daniil Medvedev (ATP 4.) ei vääratanud, kui ta oli poolfinaalis 6:4, 6:2 parem Grigori Dimitrovist (ATP 32.). Endine maailma esireket kohtub tiitlimatšis Denis Shapovaloviga (ATP 19.), kes sai teises poolfinaalis 7:6 (4), 6:0 jagu Borna Coricist (ATP 27.).