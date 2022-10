Naiste käsipallikoondis tahab ametlikke mänge: sellega ei saa kauem oodata

Naiste käsipallikoondis tuli Tabasalus kokku peaaegu oma parimas koosseisus. Peatreener Taavi Tibar tahab keskenduda võistkondlikule kokkumängule ja taktikalisele poolele.

"Meil on teisipäeval taas üle pika aja ees sõpruskohtumine ja selle nädalavahetuse eesmärk on paika saada taktikaline pool," rääkis Tibar ERR-ile. "Vaatame siin natuke Soome mängu, sellest lähtuvalt üritame oma kaitset üles ehitada ja siis rääkides ja vaadates naiste oma klubide rünnakuskeeme, ka ehitada üles oma mängu rünnakupool."

Väravavahtidega on seis keeruline, Linda Veski sel hooajal kaasa ei tee, Darja Belokurova on vigastatud. Muidu võib koosseisuga aga rahul olla, kohal on 20 pallurit, nende seas välismaal mängivad tipud ja pärast lapsepuhkust on tagasi ka kolmel korral Eesti parimaks naiskäsipalluriks valitud Maarja Treiman.

"Vorm võiks olla parem, proovin leida rohkem aega, et teha jõudu jõusaalis," sõnas Treiman. "Üldiselt on aga rohkem tahtmist käsipalli juures olla ja suuremad ootused siit ka neidude poolt. Koostöö mõttes võiks olla sujuvam. Ma loodan, et me saame selle koostöö paika, kuna meil on natuke teine koosseis ja üldse, et kõik näitaksid oma tugevamat poolt."

Järgmisel aastal loodab peatreener kaasa teha juba valiksarjas.

"Minu soov on ikkagi mängida kas kevadel või sügisel toimuvat EM-valikturniiri," kinnitas Tibar. "Käsipalliliidul on esitatud, et me peame nendele ametlikele mängudele minema, me ei saa sellega kauem venitada. See on ikkagi lõpuks see, mis neid naisi siia motiveerib tulema. Läbi sõpruskohtumiste lõputult seda asja ei anna teha."

Sõpruskohtumine Soomega ootab ees teisipäeval.