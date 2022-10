Bayern lõi jälle kamaluga väravaid, kogenud ründaja jätkab hiilgavas hoos

Saksamaa jalgpalli kõrgliigas on viimaks tavapärase hoo leidnud viimasel kümnel hooajal meistriks kroonitud Müncheni Bayern, kes alistas laupäeval 6:2 Mainzi.

Väravaterohkes kohtumises tegid skoori kaheksa erinevat meest: avapoolajal viisid Serge Gnabry, Jamal Musiala ja Sadio Mane tabamused Bayerni 3:0 juhtima, teisel poolajal tõid lisa Leon Goretzka, Mathys Tel ja Eric Maxim Choupo-Moting. Mainzi väravad löönud Silvan Widmer ja Marcus Ingvartsen tõid külalismeeskonna poolt vaadates tabloole vastavalt seisu 1:3 ja 2:5.

Hooaja alguses kolm järjestikust viiki ja ka ühe kaotuse saanud Bayern on nüüd võitnud kuus mängu järjest väravate vahega 25:6. Eriti heasse hoogu on kerkinud 33-aastane Kameruni koondise ründaja Choupo-Moting, kes on oma viimases viies mängus klubi eest löönud kuus väravat ja andnud kolm resultatiivset söötu.

Bayern on 12 vooruga kogunud 25 punkti ning kerkis taas tabeliliidriks, kuigi teisel kohal olev Berliini Union võib neist pühapäeval Mönchengladbachi Borussia alistamisega mööduda.

Teised tulemused:

RB Leipzig - Bayer 2:0

Stuttgart - Augsburg 2:1

Wolfsburg - Bochum 4:0