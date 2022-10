Harju JK Laagri kindlustas suure võiduga koha Premium liigas

Harju läks juba esimese pooltunniga 2:0 juhtima, kui 14. minutil lõi värava Daniil Rudenko ning 27. minutil Aleksandr Ivanjušin. 65. minutil suurendas külalismeeskonna eduseisu kolmeväravaliseks Andreas Kaevats, kuus minutit hiljem tegi taas skoori Rudenko ning lõppseisu vormistas 89. minutil Kristjan Kriis.

Kolmanda järjestikuse võidu teeninud Harju on kaks vooru enne hooaja lõppu 34 mänguga kogunud 70 punkti, Flora ja Levadia U-21 tiimid jäävad neist maha kaheksa ja Elva kümne punktiga. Matemaatiliselt on 33 mängu pidanud Levadia U-21 võistkonnal võimalik veel Harju kinni püüda ja esiliiga võita, aga kuna duubelvõistkonnad ei või Premium liigasse tõusta, on Harju sellega ühe eesmärgi täitnud.