Pussitamise ohvriks langenud Mari jääb kaheks kuuks palliplatsilt eemale

Milano kaubanduskeskuses toimunud noarünnaku käigus pussitas 46-aastane mees kööginoaga kuut inimest, kellest üks oli Mari. Rünnaku tagajärjel hukkus üks inimene. Sky Italy sõnul vastutas pussitaja kahjutuks tegemise eest endine Napoli ja Milano Interi kaitsja Massimo Tarantino, kes praegu töötab Serie B klubi SPAL-i esimehena.

Mari viidi pärast rünnakut haiglasse, kus talle tehti operatsioon, et taastada kaks vigastada saanud seljalihast. "Seda tüüpi lihaskahjustus nõuab tavaliselt kahe kuu pikkust taastumisaega, enne kui saab füüsilist tegevust jätkata," kommenteeris Milano Niguarda haigla.

Jalgpallur teatas ühismeedias, et ta on vaikselt rünnakust taastumas. "Pärast traagilist hetke, mida eile (neljapäeval - toim) kogesime, saan teatada, et õnneks on minuga kõik hästi. Tahan tänada kõiki, kes on mulle toetavaid sõnumeid saatnud. Lisaks tahan avaldada kaastunnet hukkunu perele ja sõpradele ning soovin siiralt, et kõik viga saanud inimesed paraneksid võimalikult kiiresti."

Mari koduklubi Monza lisas, et kaitsja kirjutatakse esmaspäeval haiglast välja. Klubi esimees Adriano Galliani tegi Serie A-le taotluse, et esmaspäeva õhtul toimuv liigamäng Bologna vastu lükataks edasi. Galliani sõnul on Monza mängijad vahejuhtumist šokis.

29-aastane Mari liitus Londoni Arsenaliga 2020. aasta talvel. Järgmisel hooajal kaotas ta oma koha algkoosseisus ning veetis hooaja teise poole laenul Itaalia kõrgliigaklubis Udinese. Tänavuseks hooajaks liitus Mari laenulepingu alusel esmakordselt Itaalia kõrgliigas mängiva Monzaga.