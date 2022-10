Venemaa kodakondsuse loobumisest keeldunud lätlanna otsustas karjääri lõpetada

Läti ja Venemaa topeltkodakondsusega võimleja Jelizaveta Polstjanaja teatas, et tõmbab sportlaskarjäärile joone alla. Polstjanaja põhjuseks oli Läti võimlemisliidu soovimatus võimlejat rahaliselt toetada, sest ta keeldus Venemaa kodakondsusest loobumast.

Septembri alguses teatas Läti võimlemisliit, et Polstjanaja võib Lätit esindada, kuid peab selleks ise oma osalemist rahastama. Insidethegamesi sõnul oli üheks põhjuseks asjaolu, et Polstjanaja keeldus Venemaa kodakondsusest loobumast. 19-aastane Polstjanaja sündis Lätis, kuid tema vanemad on Vene päritolu.

Ühtlasi ei valitud teda Läti koondisesse, mis osales septembri keskel Bulgaaria pealinnas Sofias peetud rütmilise võimlemise MM-il. Polstjanaja usub, et koondisest välja jäämine oli seotud tema ja alaliidu vahelise konfliktiga, kuid Läti olümpiakomitee on need väited ümber lükanud.

Nüüdseks on Polstjanaja otsustanud sportlaskarjääriga lõpparve teha. "Teatan ametlikult oma karjääri lõpetamisest. Tegin selle otsuse juba ammu, kuid sain selle alles nüüd avaldada," ütles Polstjanaja.

"Loomulikult on peamiseks põhjuseks minu väljaarvamine Läti rahvuskoondisest. Spordis ei saa midagi ette ennustada, aga mul oli plaan valmistuda Pariisi olümpiamängude valikturniiriks. Euroopa meistrivõistlused oli viimane suurvõistlus, kus ma Lätit esindasin. Pärast augustit ma ei võistelnud, kuid hoidsin end vormis, sest lootsin alaliiduga mingisugusele kokkuleppele jõuda," lisas võimleja.

"Mul pole kunagi plaanis olnud Venemaa koondist esindada, sest meie spordialal on uued reeglid ja veel mitmeid erinevaid nüansse, mis takistavad rahvuskoondise vahetamist," märkis viiekordne tiitlivõistluste medalist.

Venemaa ja Valgevene võimlejad on Ukraina sõja tõttu rahvusvahelisest võistlusest kõrvale jäetud.