Alcaraz ja Medvedev sammusid poolfinaali

19-aastane maailma esireket vajas reedel tund ja 41 minutit, et alistada Pablo Carreno Busta 6:3, 6:4. Alcaraz päästis viiest vastase murdepallist neli, kuid ise realiseeris 12-st murdepallist vaid kolm. Poolfinaalis on hispaanlase vastaseks Felix Auger-Aliassime (ATP 9.), kes oli kaheksa parema seas 6:2, 6:3 parem Aleksander Bublikust (ATP 38.).

"Veerandfinaal saab olema väga raske matš. Felix on väga heas hoos ja tal on sel aastal olnud mitmeid suurepäraseid võite. Püüan tema vastu näidata oma parimat tennist," sõnas Alcaraz, kes on võitnud kuuest varasemalt peetud matšist neli.

Teises poolfinaalis kohtuvad kuuendana asetatud Roberto Bautista Agut (ATP 22.) ja Taani tulevikulootus Holger Rune (ATP 25.). Bautista Agut sai veerandfinaalis 7:5, 7:6 (5) jagu Stan Wawrinkast (ATP 194.), Rune oli aga 7:6 (0), 6:2 parem Arthur Rinderknechist (ATP 51.).

Viini turniiril jõudis asetatud mängijatest ainsana poolfinaali Daniil Medvedev, kes alistas veerandfinaalis 6:4, 6:2 Jannik Sinneri. Poolfinaalis kohtub ta Bulgaaria esireketi Grigor Dimitroviga (ATP 32.). Dimitrov võttis veerandfinaalis 6:3, 4:6, 6:4 võidu Marcos Gironi (ATP 58.) üle. Teine poolfinalist selgub Denis Shapovalovi (ATP 19.) ja Borna Corici (ATP 27.) vastasseisust.