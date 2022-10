Eesti maadlejad valmistuvad Kristjan Palusalu memoriaaliks maavõistlusega

4. novembril toimuval maavõistlusel lähevad vastamisi kaheksa Eesti ja kaheksa Leedu maadlejat.

Eesti eest astuvad tataamile Mario Mägisalu, Helary Mägisalu, Artur Jeremejev, Remo Ojaste, Robert Mihtarjan, Ranet Kaljola, Raido Liitmäe ja Eerik Pank. Leedut esindavad Vilius Adomaitis, Adomas Grigaliunas, Richardas Ivanovas, Rokas Cepauskas, Karolis Pociunas, Arsenas Stankevicius, Damian Matveiko ja Pijus Baldysius.

Päev hiljem tehakse Kalevi spordihallis algust viimati 2019. aastal peetud Kristjan Palusalu memoriaaliga. Nimekamatest väliskülalistest asuvad kreeka-roomas võistlustulle kahekordne MM-i ja EM-i pronksmedalist Lenur Temirov, tänavuse EM-i viies Franz Richter, U-20 MM-i hõbemedalist Suren Aghajanyan ning endine veteranide maailmameister Levon Asatryan. Vabamaadluses osalevad mulluse EM-i pronks Alan Amirov ja kolmekordne Briti Rahvaste Ühenduste mängude pronksmedalist Jasmit Phulka.

Nii kreeka-roomas kui ka vabamaadluses selguvad medalistid kümnes erinevas kaalukategoorias. Hetkeseisuga on võistlustele registreerunud 73 maadlejat 12 riigist.

Eesti-Leedu maavõistluse kooseisud:

60 kg - Mario Mägisalu vs Vilius Adomaitis

63 kg - Helary Mägisalu vs Adomas Grigaliunas

67 kg - Artur Jeremejev vs Richardas Ivanovas

72 kg - Remo Ojaste vs Rokas Cepauskas

77 kg - Robert Mihtarjan vs Karolis Pociunas

82 kg - Ranet Kaljola vs Arsenas Stankevicius

87 kg - Raido Liitmäe vs Damian Matveiko

130 kg - Eerik Pank vs Pijus Baldysius