Selgusid WTA finaalturniiri alagrupid

Maailma esireket Iga Swiatek, kes on tänavu võitnud kaheksa tiitlit, sealhulgas Prantsusmaa ja USA lahtised, loositi Tracy Austini nime kandvasse alagruppi koos talle Prantsusmaa lahtiste finaalis alla jäänud 18-aastase Coco Gauffiga (WTA 4.). Samasse alagruppi kuuluvad ka kuuendana asetatud Caroline Garcia (WTA 6.) ja kaheksandana asetatud Daria Kasatkina (WTA 8.).

Teine alagrupp kannab Nancy Richey nime ning seal lähevad omavahel vastamisi maailma teine reket Ons Jabeur, kolmandana asetatud Jessica Pegula (WTA 3.), viiendana asetatud Maria Sakkari (WTA 5.) ja seitsmendana asetatud Arina Sabalenka (WTA 7.). Viimased kaks osalevad teist aastat järjest WTA finaalturniiri üksikmängus.

Paarismängus loositi Rosie Casals nimelisse alagruppi esimesena asetatud Barbora Krejcikova ja Katerina Siniakova, kes võitsid tänavu neljast suure slämmi turniirist kolm. Samas alagrupis mängivad ka kolmandana asetatud Gauff ja Pegula, kuuendana asetatud Xu Yifan ja Yang Zhaoxuan ning kaheksandana asetatud Desirae Krawcyzk ja Demi Schuurs.

Pam Shriveri alagrupis kohtuvad teisena asetatud Gabriela Dabrowski ja Giuliana Olmos, neljandana asetatud Veronika Kudermetova ja Elise Mertens, viiendana asetatud Jelena Ostapenko ja Ljudmila Kitšenok ning seitsmendana asetatud Anna Danilina ja Beatriz Haddad Maia.

Two more legends honored by our doubles group names



Which team will lift the @WTAFinals Martina Navratilova Trophy? #WTAFinals pic.twitter.com/hqINs8SVsz