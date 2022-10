Maastikurattur Steinburgist sai profisõitja

31-aastane maastikurattur Greete Steinburg, kelle spetsialiteet sportlasena on just maastikurattamaratonid, teenis endale järgmiseks aastas profilepingu.

Selle aasta septembrist elab Steinburg Lõuna-Hispaanias Benissas. Piirkond on harjutamise mõttes paljude jalgratturite arvates üks maailma paremaid. Lõuna-Euroopasse otsustas Steinburg aga kolida põhjustel, mis polnud otseselt seotud ei spordi ega profilepinguga.

"Mõningal määral ikka on rattaspordiga seotud see tulek, aga pigem eraelu ja tööga. Tulin siia pigem töö tõttu ja kuidagi läksid asjad nii, et praegu on mul siin uus tiim. Kuidagi on elu rohkem Hispaaniaga seotud," lausus Steinburg ERR-ile.

"Mul ei ole olnud profilepingut, olen teinud seda asja eratoetajate najal. Suures osas on see olnud ka mu enda valik. Mul on olnud päris palju võimalik valida võistlusi, ma ei ole olnud kellegi ees kohuslane. Mul on toetajatega läinud väga hästi - palju on olnud pikaajalisi sponsoreid."

Steinburg lisas, et elu on vahel kummaline. "Mul ei olnud järgmise hooaja osas pikaajalisi plaane. Põhiliselt jätkan samamoodi - mul on olnud väike tiim, kellega olen asju ajanud. Samal päeval, kui reisisin Hispaaniasse, tuli pakkumine ühest Hispaania profitiimist. Täitsa naljakas!"

"Kaalusin plusse ja miinuseid - paar nädalat tagasi sai allkiri alla pandud," lausus maailma edetabelis kuuendat kohta hoidev Steinburg. "Ametlikult olen järgmisest hooajast proff, kuigi teen töö kõrvalt. Jalgrattasport ei ole ainus asi, mida teen."

"Praegu tundub, et asi toimib. Eks ole mõne kuu pärast näha, kuidas uue tiimi ja asjadega kõik sujub. Tean, et ka väga paljud profisportlased käivad igapäevaselt tööl. See ei tee neid vähem professionaalseks."