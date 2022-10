Marten Männi enne otsustavat etappi: tuleb see, mis tuleb

Oktoobri alguses võitis Männi Lake Havasul World Finalsi võistluse, mis on USA tähtsaim jetispordi võistlus ja ühtlasi World Series sarja teine etapp. See tähendab, et sarja otsustava etapi eel, mis detsembri keskel sõidetakse Tais, on punktiseis tihe. Ühe põhikonkurendi Rafael Mauriniga on tal võrdne punktiseis, Kevin Reiterer jääb maha kahega.

"Ega mingeid pingeid endale peale ei panegi, läheme Taisse, teeme nii hea ettevalmistuse kui võimalik ja proovime endast parima anda," lausus World Finals Pro Ski GP klassi võitja Männi ERR-ile. "Tuleb see, mis tuleb. Selge on see, et need kolm meest on terve hooaja vältel olnud väga-väga ühes augus - seal võib kõik jääda peennüansside või ka õnne taha."

Hooaja avaetapi Poolas lõpetas Männi kolmandana. Hoolimata väikestest tagasilöökidest on tal olnud aga edukas hooaeg. "Hooaja ettevalmistusel oli küllalt palju külmetusi ja ka Poolas esimesel etapil olin suhteliselt täbaras seisus oma tervisega. Siis muidugi kohe peale seda Poolast tagasi jõudmist pimesooleoperatsioon, mis seda USA ettevalmistust suuresti ka lõhkus," ütles Männi.

"Aga olen hooajaga senimaani väga rahul - kõik ülejäänud sarjad, mis ma sõitsin, olen võitnud. Olgugi, et ma hooaja alguses endale suuri pingeid või just tulemuslikke eesmärke ei seadnud - eesmärk oli nautida ja seda ma olen praegu teinud."

Naiste jetispordi tipp Jasmiin Üpraus veedab sügissemestri Lissabonis vahetusüliõpilasena ja puhkab pikast hooajast, mis algas juba jaanuaris eelmisest aastast edasi lükatud MK-etapiga, millega Üpraus noppis eelmise MK-sarja võidu. Paralleelselt sõitis ta EM-sarjas, võistles meestega Prantsusmaa sarjas, Eesti meistrivõistlustel ja muidugi MM-sarjas, kus septembris tuli kauaoodatud maailmameistritiitel.

"No eks me panustasime sinna palju ja viimasel etapil võtsime võimalikult tarku otsuseid, et kindlasti head punktid saada ja see tiitel koju tuua. Ei olnud ainult minus asi, vaid ka kogu tehniline ettevalmistus, oleme selleks ju viis aastat põhimõtteliselt proovinud ja nüüd lõpuks sai tehtud," rõõmustas Ski Ladies GP1 klassi maailmameister.

"Selle aasta konkurents oli väga tugev, naissõitjad on kiired, meie kogu tase nii või naa tõuseb, masinad lähevad kiiremaks, nii et ma ütleks, et see on võidetud tiitel. Eriti vaadates viimast etappi, kus esimeses sõidus olin kolmas, teine sõit teine ja siis ma mõtlesin, et tiitlit ei saa võita niimoodi, et oled kuskil tagapool ja siis võtsin nii sõiduvõidu, etapivõidu kui ka tiitli."

MM-sari alustab uuesti veebruaris. Kui palju uuel aastal muid sarju sõita, on veel lahtine, sest Üprausil on ülikoolis käsil ka õpingud kahel erialal, mida ta samuti väga oluliseks peab.