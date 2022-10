Laskesuusa olümpiakuld on valmis Ukrainas sõdima: tean, kuidas lasta

Sarnaselt mitmetele teistele riikidele on ka paljud Venemaa talisportlased armee koosseisus, nende seas näiteks murdmaasuusatähed Sergei Ustjugov ja Aleksandr Bolšunov. Ka laskesuusatajate ja relvajõudude vahel on tihedad sidemed ning nõnda on vastav taust ka endisel tipplaskesuusatajal Zaitseval, kes arvab, et sportlastele ei peaks tegema mobilisatsioonis erandeid.

Venemaa on teatanud plaanist mobiliseerida 300 000 sõdurit. "Ma ise olen valmis minema. Sest ma tean, kuidas lasta," lausus 44-aastane Zaitseva intervjuus väljaandele Izvestija. "Peame tasuma võla isamaa ees, aga siin on palju "agasid". Siin on mängus lapsed, vanemad... igaüks langetab oma valiku ise. Varjuda? Ma ei taha peitu pugeda. Aga see on minu isiklik arvamus."

Zaitseva sõnul ei tähenda see midagi, et ta on naisterahvas. "Aga ma olen mundris. Ma olen reservvägede major. Kuigi, muidugi peaksid armees teeninud professionaalid olema need, keda kutsutakse esimestena. Kui tuleb täiemahuline mobilisatsioon, siis läheme kõik koos," ütles venelanna.

Kahekordne teatesõidu olümpiavõitja toetab Putini vallutusplaani ja usub, et kogu maailm teeb Venemaa vastu meediakampaaniat. "Ma toetan oma kodumaad, meie presidenti," lisas ta ja näeb Venemaaga liidetavates territooriumides plusse. "Rohkemate Ukraina piirkondade annekteerimine arendab meid. Niipea kui saabub rahu, teeme tööd nagu Krimmis ja meie koondisesse tuleb rohkem sportlasi. Minul kahtlust pole - ma jätkan Putini toetamist."

Individuaalselt võitis Zaitseva ühe maailmameistritiitli (2009. aastal ühisstardiga sõidus), lisaks on tal veel mitmeid kahvatumaid medaleid olümpiatelt ja MM-idelt. MK-sarjas kokku 13 individuaalset esikohta teeninud Zaitseva lõpetas hooajal 2011/2012 sarja kokkuvõttes kolmandana.