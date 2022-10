Mehhiko pürgib suveolümpia korraldajaks

Mehhiko välisministri Marcelo Ebrardi sõnul luuakse organiseerimist taotlev komitee 30. novembril ja sellele järgneb erinevate linnade hindamine.

"Me näeme end kui edukat ja ambitsioonikat riiki," teatas Ebrard. "Me oleme ainus riik, kes võõrustab kolme jalgpalli MM-finaalturniiri, oleme tugev riik, millel on üks maailma paremaid majandusi."

Mehhiko pealinn Mexico City võõrustas 1968. aasta suveolümpiamänge, lisaks korraldati 1970. ja 1986. aasta jalgpalli MM-finaalturniir. 2026. aastal võõrustatakse koos Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga turniiri kolmandat korda.

2036. aasta olümpiamängude korraldamise vastu on tundnud erinevad riigid üle maailma, Euroopas näiteks Itaalia, Suurbritannia, Türgi, Venemaa, Saksamaa/Iisrael, Ukraina ja Taani.