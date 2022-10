Väravavahtide koolitusel esines Inglismaa klubides treenerina tegutsenud leedulane

Märtsikuus alanud UEFA väravavahtide B koolitusest võtab osa 11 treenerit ning nüüdseks on läbitud kõik neli moodulit. Oktoobris oli väliskoolitajana kursusele kaasatud Justinas Gasiunas, kes astus üles teoreetiliste ettekannetega ja viis läbi ka näidistreeningu.

Mängijana pallis 37-aastane leedulane kodumaal, kuid treeneritöö on teda viinud Inglismaale Brentfordi klubisse ning Brighton & Hove Albioni akadeemiasse. Viimati oli ta ametis Horvaatia suurklubi Hajduk Spliti esindusmeeskonna väravavahtide treenerina. Lisaks on ta sama rolli täitnud ka Leedu meeste koondise juures.

Gasiunas tutvustas koolitusel osalejatele oma metodoloogiat ja käekirja väravavahtide treenimisel. Vastavalt mängusituatsioonide analüüsile viis leedulane läbi näidistreeningu. Teise suure teemana käsitleti noormängijate üleminekut noorteklassidest täiskasvanute sekka. Arutlusele tulid erinevad ohukohad ja viisid, kuidas antud protsessi sujuvamaks muuta.

UEFA väravavahtide B koolitus on Eestis esmakordne. Kohalikul tasandil alustati alaliidus väravavahtide koolitamist 2015. aastal, kui Mart Poomi ja Andrus Lukjanovi eestvedamisel tuli koolituste nimekirja väravavahi kvalifikatsiooni kursus. Kaks aastat hiljem viidi Eestis läbi UEFA A väravavahtide koolitus, mis oli toona väravavahtide lõikes ainus rahvusvaheline UEFA kvalifikatsioon. Nüüdseks on sellele lisandunud ka B kursus.

Lisaks Gasiunasele olid maikuus kursustele kaasatud sakslane Pascal Formann, kes esines veebi vahendusel ja Šveitsi tipptreener Patrick Foletti, kes sarnaselt Gasiunasele käis kohapeal. Koolitaja ja noortekoondiste väravavahtide peatreenerina tegutsev Lukjanov sõnas, et välisekspertide kaasamisel on suur kasutegur. "Väliseksperdid toovad alati endaga kaasa teistsuguse vaatepildi ja avavad tippklubide toimimismehhanisme. Kõiki asju ei saa kindlasti üks ühele Eestis rakendada, aga silmaringi laiendamiseks on need kindlasti kasulikud," lausus Lukjanov EJL-i pressiteate vahendusel.

Märtsis alanud koolitus on teoreetilise poolega jõudnud ühele poole ning järgmisena peavad treenerid esitama kursuse jooksul tehtud kodutööde kausta, läbima koduklubide treeningute külastuse ja sooritama edukalt eksami.